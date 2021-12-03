《談國論企－黎偉成》工業巨企穩賺能源業急漲

《談國論企》中國的全國規模以上工業企業實現利潤於２０２１年１０月份保持同比增長態

勢，營業收支、財務皆有穩定的改進，在惡疫變種病毒肆虐美歐等為主的環球多地、經濟低迷之

境屬難得良好的表現，當可支持國民經濟穩中有進的發展。惟惡疫破壞環球海上運輸，加上供應

鏈短缺

，令通貨價格受巨壓，是為中國得嚴陣以待和化解的重大問題。



＊高技術企業績亦佳顯經濟可保穩快發展＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，全國規模以上工業企業實現利潤總額於２０２１年

１－１０月份累計達７﹒１６４萬億元同比增長４２﹒２％，相對於１－９月份６﹒３４４萬億

元增４４﹒７％、１－８月份５﹒６０４１萬億元增４９﹒５％、１－７月份４﹒９２３９萬億

元增５７﹒３％以至上半年的１－６月份４﹒２１８萬億元增６６﹒９％，即使出現不斷收窄趨

勢，已屬不錯的表現，因這是在環球疫情及經濟均惡劣情況底下所生業績。難得的是，工業巨企

於１０月整體賺８１８７﹒４億元的同比增長２４﹒６％，較９月份賺７３８７﹒４億元同比增

１６﹒３％、８月份賺６８０２﹒０８億元升１０﹒１％，有明顯改善，新向相當理想也。

要指出者，為（一）接受調查和統計的４１個行業中有３２個利潤有增長，特別是（Ｉ）資

源、能源

、原材料類工業，每每倍賺，如（ｉ）石油煤炭及其他燃料加工業於１－１０月份利潤總額同比

飆升５﹒７６倍，為各行業表現之最佳者，而（ｉｉ）石油和天然氣開採業增長２﹒６３倍，緊

接著（ｉｉｉ）煤碳開採和洗選業同比多賺２﹒１倍。

踞前列的還有：（ｉｖ）有色金屬冶煉及壓延加工業同比多賺１﹒６３倍。（ｖ）黑色金屬

冶煉及壓延加工業，利潤上升１﹒３２倍；（ｖ）化學原料和化學製品製造業多賺１﹒１６倍。

資源、能源及原材料類工業有如斯良佳的業績表現，乃受惠於相關產品的環球價格持續急漲

，和中國經濟社會發展相對良好，特別是以消費為主的市場需求，相對強烈，使製造業、服務業

以至建築業等各個行業的生產所需資源、能源等日趨殷切。

至於與實體經濟有關的製造業，賺利亦可觀，特別是（ＩＩ）高技術和高質設備行業，如計

算機

、通信和其他電子設備製造業多賺３４﹒３％，電氣機械和器材增１４﹒６％，通用設備升

１３﹒７％，專用設備增１４﹒９％等，皆為國家多年積極主動支持的重點工業，現時已見效益

豐厚。此亦為政府要力促科技創新作為經濟穩中有進的其中重要支持力量之因。

同樣惹人注目的，是（ＩＩＩ）紡織業亦多賺１﹒９％，此行業用棉耗棉最多，中國內部的

棉花需求甚殷，２０２０年便得進口２００億噸棉花，而棉花主產地的新疆已是多年來以機械化

的生產，所大量生產的是超高質棉花，而紡織業續保多賺，不錯也。

但（ＩＶ）利潤收縮的行業，有和汽車製造業利潤同比少賺２﹒９％，農副產品加工減

１０％和電力熱力生產及供應更大幅回落２９％。

工業企業的財務狀況，亦隨著業務業績出現相應頗大程度的好轉，其中（二）整體收支情況

，實現營業收入於２０２１年１－１０月份達１０２﹒２２萬億元同比增長２１﹒２％，較發生

營業成本８５﹒５６萬億元的２０﹒３％多增０﹒９個百分點，由是營業收入利潤率７﹒０１％

，比上年同期高１﹒０４個百分點，顯企業的經營和回報有改進，亦屬難得的現象。



＊須嚴防惡疫對環球運輸供應鏈惡化劣效＊



企業的產成品存貨於９月末時達５﹒３３萬億元同比增１６﹒３％，應收帳款於１８﹒９萬

億元同比增長１１﹒３％，增幅低於企業於１－９月份之況。

以及（四）資產總計１３８﹒６萬億元同比增長９﹒６％，比負債總計７８﹒０７億元所增

８﹒８％多增０﹒８個百分點，遂使所有權益合計６０﹒５３萬億元，同比增１０﹒５％，資產

負債比率５６﹒３％，較上年之數收窄０﹒４個百分點。

美國千方百計地要打壓中國，即使拜登上台後表「合作」，卻仍保「混世魔王」特朗普攬炒

中國的幾乎所有主要措施，更在國際間對華作惡性的圍堵，但中國仍能在環球各方惡況底下保持

穩中有進發展。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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