《異動股》科技股持續下跌，阿里跌３％續創Ｈ股新低，美團跌２％

《經濟通通訊社３日專訊》阿里（０９９８８）現價跌２﹒９４％，報１１９元，該股成交
約８４２萬股，涉資１０﹒０８億元，最低見１１８﹒６元續創Ｈ股新低。
美團（０３６９０）跌２﹒２６％報２４２﹒２元；騰訊（００７００）跌１﹒７３％，報
４６５﹒４元；快手（０１０２４）跌３﹒４４％，報８１﹒３５元；小米（０１８１０）跌
１﹒１３％，報１９﹒３元。
另外，滴滴出行（美：ＤＩＤＩ）今年６月底赴美上市，隨即引來中國監管部門重點關注，
早前曾有外電報道指滴滴出行遭監管部門要求從美國退市。滴滴出行今早（３日）在其微博宣布
：「經認真研究，公司即日起啟動在紐交所退市的工作，並啟動在香港上市的準備工作。」
現時，恒生指數報２３５３５，跌２５３點或跌１﹒０７％，主板成交１１４﹒４７億元。
國企指數報８３９３，跌１１２點或跌１﹒３２％。恒生科技指數報５９１３，跌１０３點或跌
１﹒７３％。
即月期指新報２３４８１，跌２５９點，低水５４點。即月國指期貨報８３８３，跌１０８
點，低水１１點。即月科指期貨新報５９１７，跌９４點，高水３點。
上證綜合指數報３５７７，升３點或升０﹒０９％，成交４７９﹒６６億元人民幣。
深證成份指數報１４７７９，升１４點或升０﹒１０％，成交２８１﹒６８億元人民幣。
表列相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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阿里（０９９８８） １１９元 跌２﹒９４％
騰訊（００７００） ４６５﹒４元 跌１﹒７３％
快手（０１０２４） ８１﹒３５元 跌３﹒４４％
小米（０１８１０） １９﹒３元 跌１﹒１３％
美團（０３６９０） ２４２﹒２元 跌２﹒２６％
京東集團（０９６１８） ３２６﹒２元 跌４﹒６２％
嗶哩嗶哩（０９６２６） ４５９﹒２元 跌５﹒３２％
百度（０９８８８） １４３﹒１元 跌２﹒８５％
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（ｋｓ）
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