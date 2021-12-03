《異動股》科技股持續下跌，阿里跌３％續創Ｈ股新低，美團跌２％

《經濟通通訊社３日專訊》阿里（０９９８８）現價跌２﹒９４％，報１１９元，該股成交

約８４２萬股，涉資１０﹒０８億元，最低見１１８﹒６元續創Ｈ股新低。

美團（０３６９０）跌２﹒２６％報２４２﹒２元；騰訊（００７００）跌１﹒７３％，報

４６５﹒４元；快手（０１０２４）跌３﹒４４％，報８１﹒３５元；小米（０１８１０）跌

１﹒１３％，報１９﹒３元。

另外，滴滴出行（美：ＤＩＤＩ）今年６月底赴美上市，隨即引來中國監管部門重點關注，

早前曾有外電報道指滴滴出行遭監管部門要求從美國退市。滴滴出行今早（３日）在其微博宣布

：「經認真研究，公司即日起啟動在紐交所退市的工作，並啟動在香港上市的準備工作。」

現時，恒生指數報２３５３５，跌２５３點或跌１﹒０７％，主板成交１１４﹒４７億元。

國企指數報８３９３，跌１１２點或跌１﹒３２％。恒生科技指數報５９１３，跌１０３點或跌

１﹒７３％。

即月期指新報２３４８１，跌２５９點，低水５４點。即月國指期貨報８３８３，跌１０８

點，低水１１點。即月科指期貨新報５９１７，跌９４點，高水３點。

上證綜合指數報３５７７，升３點或升０﹒０９％，成交４７９﹒６６億元人民幣。

深證成份指數報１４７７９，升１４點或升０﹒１０％，成交２８１﹒６８億元人民幣。





表列相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） １１９元 跌２﹒９４％

騰訊（００７００） ４６５﹒４元 跌１﹒７３％

快手（０１０２４） ８１﹒３５元 跌３﹒４４％

小米（０１８１０） １９﹒３元 跌１﹒１３％

美團（０３６９０） ２４２﹒２元 跌２﹒２６％

京東集團（０９６１８） ３２６﹒２元 跌４﹒６２％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ４５９﹒２元 跌５﹒３２％

百度（０９８８８） １４３﹒１元 跌２﹒８５％

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（ｋｓ）

