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即市新聞

03/12/2021 09:38

《異動股》科技股持續下跌，阿里跌３％續創Ｈ股新低，美團跌２％

　　《經濟通通訊社３日專訊》阿里（０９９８８）現價跌２﹒９４％，報１１９元，該股成交
約８４２萬股，涉資１０﹒０８億元，最低見１１８﹒６元續創Ｈ股新低。
　　美團（０３６９０）跌２﹒２６％報２４２﹒２元；騰訊（００７００）跌１﹒７３％，報
４６５﹒４元；快手（０１０２４）跌３﹒４４％，報８１﹒３５元；小米（０１８１０）跌
１﹒１３％，報１９﹒３元。
　　另外，滴滴出行（美：ＤＩＤＩ）今年６月底赴美上市，隨即引來中國監管部門重點關注，
早前曾有外電報道指滴滴出行遭監管部門要求從美國退市。滴滴出行今早（３日）在其微博宣布
：「經認真研究，公司即日起啟動在紐交所退市的工作，並啟動在香港上市的準備工作。」
　　現時，恒生指數報２３５３５，跌２５３點或跌１﹒０７％，主板成交１１４﹒４７億元。
國企指數報８３９３，跌１１２點或跌１﹒３２％。恒生科技指數報５９１３，跌１０３點或跌
１﹒７３％。
　　即月期指新報２３４８１，跌２５９點，低水５４點。即月國指期貨報８３８３，跌１０８
點，低水１１點。即月科指期貨新報５９１７，跌９４點，高水３點。
　　上證綜合指數報３５７７，升３點或升０﹒０９％，成交４７９﹒６６億元人民幣。
　　深證成份指數報１４７７９，升１４點或升０﹒１０％，成交２８１﹒６８億元人民幣。

　
　　　　　　　　　　　表列相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里（０９９８８）　　　　１１９元　　跌２﹒９４％
　　騰訊（００７００）　　　４６５﹒４元　跌１﹒７３％
　　快手（０１０２４）　　　８１﹒３５元　跌３﹒４４％
　　小米（０１８１０）　　　１９﹒３元　　跌１﹒１３％
　　美團（０３６９０）　　　２４２﹒２元　跌２﹒２６％
　　京東集團（０９６１８）　３２６﹒２元　跌４﹒６２％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　４５９﹒２元　跌５﹒３２％
　　百度（０９８８８）　　　１４３﹒１元　跌２﹒８５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｋｓ）

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