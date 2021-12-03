《異動股》小鵬跌逾一成，理想汽車挫逾８％，車股偏軟

《經濟通通訊社３日專訊》小鵬汽車（０９８６８）現價跌１０﹒０２％，報１８８﹒６元

，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１３﹒４９％。該股成交約７２萬股，涉資１﹒３８億

元。

小鵬汽車１１月交付約１﹒５６萬輛智能電動汽車，按年增長２７０％。當中，包括

７８３９輛小鵬智能轎跑Ｐ７，按年增長１８７％。周三小鵬汽車股價創新高報２２０元後，股

價連續兩日回吐。

其餘車股跟隨下跌；理想汽車（０２０１５）跌８﹒３９％，報１３１﹒１元；比亞迪

（０１２１１）跌１﹒７％，報３００﹒２元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅

２﹒０２％；吉利（００１７５）跌２﹒１６％，報２２﹒６元。

現時，恒生指數報２３５３２，跌２５６點或跌１﹒０８％，主板成交１２８﹒１２億元。

國企指數報８３９０，跌１１５點或跌１﹒３６％。恒生科技指數報５９１６，跌１００點或跌

１﹒６７％。

即月期指新報２３４９０，跌２５０點，低水４３點。即月國指期貨報８３８６，跌１０５

點，低水５點。即月科指期貨新報５９２５，跌８６點，高水８點。

上證綜合指數報３５７７，升３點或升０﹒１１％，成交５４１﹒５０億元人民幣。

深證成份指數報１４７８９，升２３點或升０﹒１６％，成交８０９﹒７２億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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小鵬汽車（０９８６８） １８８﹒６０元 跌１０﹒０２％

理想汽車（０２０１５） １３１﹒１０元 跌８﹒３９％

比亞迪（０１２１１） ３００﹒２０元 跌１﹒７０％

吉利（００１７５） ２２﹒６０元 跌２﹒１６％

長汽（０２３３３） ３１﹒５５元 跌２﹒４７％

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（ｈｃ）

