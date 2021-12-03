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03/12/2021 09:41

《異動股》小鵬跌逾一成，理想汽車挫逾８％，車股偏軟

　　《經濟通通訊社３日專訊》小鵬汽車（０９８６８）現價跌１０﹒０２％，報１８８﹒６元
，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１３﹒４９％。該股成交約７２萬股，涉資１﹒３８億
元。
　　小鵬汽車１１月交付約１﹒５６萬輛智能電動汽車，按年增長２７０％。當中，包括
７８３９輛小鵬智能轎跑Ｐ７，按年增長１８７％。周三小鵬汽車股價創新高報２２０元後，股
價連續兩日回吐。
　　其餘車股跟隨下跌；理想汽車（０２０１５）跌８﹒３９％，報１３１﹒１元；比亞迪
（０１２１１）跌１﹒７％，報３００﹒２元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅
２﹒０２％；吉利（００１７５）跌２﹒１６％，報２２﹒６元。
　　現時，恒生指數報２３５３２，跌２５６點或跌１﹒０８％，主板成交１２８﹒１２億元。
國企指數報８３９０，跌１１５點或跌１﹒３６％。恒生科技指數報５９１６，跌１００點或跌
１﹒６７％。
　　即月期指新報２３４９０，跌２５０點，低水４３點。即月國指期貨報８３８６，跌１０５
點，低水５點。即月科指期貨新報５９２５，跌８６點，高水８點。
　　上證綜合指數報３５７７，升３點或升０﹒１１％，成交５４１﹒５０億元人民幣。
　　深證成份指數報１４７８９，升２３點或升０﹒１６％，成交８０９﹒７２億元人民幣。

　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小鵬汽車（０９８６８）　１８８﹒６０元　跌１０﹒０２％
　　理想汽車（０２０１５）　１３１﹒１０元　　跌８﹒３９％
　　比亞迪（０１２１１）　　３００﹒２０元　　跌１﹒７０％
　　吉利（００１７５）　　　　２２﹒６０元　　跌２﹒１６％
　　長汽（０２３３３）　　　　３１﹒５５元　　跌２﹒４７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

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