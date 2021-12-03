【北水炒Ｄ乜】淨流入４４﹒４億人幣，買美團沽建行

《經濟通通訊社３日專訊》恒指周五（３日）低開１１３點，報２３６７５點。最高升１３
點報２３８０２點，最低跌３３７點報２３４５１點。恒指收報２３７６６點，跌２２點或
０﹒０９％。
按額度計算，北水全日淨流入４４﹒４億元人民幣，增加７０﹒５％。美團（０３６９０）
、中國電力（０２３８０）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的依次是建設銀行
（００９３９）、東岳集團（００１８９）、舜宇光學科技（０２３８２）。
主板成交１６５９﹒１５億元增加１２﹒４％。其中港股通成交３０８﹒３億元，佔總成交
１８﹒６％。
＊美團縱跌逾２﹒６％仍獲北水支持＊
美國ＳＥＣ通過修正案，確定實施《外國公司責任法》（ＨＦＣＡＡ）的規則，規定在美國
證交所上市的中國企業必須披露是否由政府實體擁有或控制，並提供審計檢查證據，意味在美國
上市的中概股有可能快被除牌。根據新規則，若果「美國上市公司會計監督委員會」
（ＰＣＡＯＢ）連續３年未能對在美國上市的外國公司進行審計，證交會可以將這些公司於紐約
證券交易所和納斯達克交易所除牌，並禁止交易。當局亦要求透過可變利益實體（ＶＩＥ）在美
國上市的中國企業加強訊息披露。
美團跌２﹒６６％報２４１﹒２元，北水淨買入８﹒９億元。中國電力升８﹒４％報
４﹒１３元，北水淨買入５﹒１億元。快手跌３﹒５６％報８１﹒２５元，北水淨買入４﹒９億
元。建設銀行升１﹒３３％報５﹒３３元，北水淨賣出１﹒９億元。東岳集團跌１﹒０７％報
１３元，北水淨賣出１﹒２億元。舜宇光學科技升２﹒６２％報２３５﹒２元，北水淨賣出１億
元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） ８﹒９１
中國電力 （０２３８０） ５﹒１１
快手 （０１０２４） ４﹒９５
小米集團 （０１８１０） ３﹒９７
思摩爾國際 （０６９６９） ３﹒０８
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沽出最多港股
＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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建設銀行 （００９３９） －１﹒８９
東岳集團 （００１８９） －１﹒２４
舜宇光學科技 （０２３８２） －１﹒０４
比亞迪股份 （０１２１１） －０﹒０７
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