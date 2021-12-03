【ＥＳＧ】致同：５８％恒生綜指成分股公司提及重大氣候事宜影響

《經濟通通訊社３日專訊》致同（香港）會計師事務所發布２０２１年《香港企業管治調查

報告》，調查報告顯示，４７％恒生綜合指數成分股公司表示，已充分遵守港交所

（００３８８）刊發的《企業管治守則》中的所有條文，與２０１９年水平相同。

在未能完全遵守《守則》的恒生綜合指數成分股公司中，幾乎所有公司均解釋了未能符合規

定的原因，當中不符合規定的常見領域與去年相若，包括董事會主席與行政總裁、提名委員會的

角色區分問題；董事會主席、非執行董事或獨立非執行董事於股東周年大會的出席率；以及重選

非執行董事等問題。

致同的研究顯示，提前採納措施以符合新披露要求的上市公司呈穩定增長趨勢。５８％的恒

生綜合指數成分股公司披露已經及可能產生影響的重大氣候相關事宜，多於２０１９年的４６％

。其中５５％的公司亦有披露為應對氣候相關議題而採取的行動。



＊原材料業及電訊業的披露比率有顯著提升＊



從行業角度分析，原材料業（８３％）及電訊業（８０％）公司的披露比率均有顯著提升，

較２０１９年分別上升５０個百分點和３０個百分點。這兩個行業都面對一定的氣候變化風險，

例如極端天氣事件增多，可能導致原材料公司的材料供應中斷或影響有關材料的生產；而電訊公

司則容易受到基建脆弱性影響，例如災難性天氣狀況會對電訊資產造成破壞。此外，金融公司的

披露比率在２０２０年亦顯著上升２３個百分點至６１％，這可能得益於香港證監會等機構近年

制定的綠色及可持續發展金融措施。另一方面，醫療保健及資訊科技公司的披露比率較低，分別

只有３３％及３５％。

然而，２０２０年仍有大部分恒生綜合指數成分股公司並未符合新的ＥＳＧ匯報要求。有

３９％的恒生綜合指數成分股公司將董事會聲明納入其ＥＳＧ報告；只有２０％的恒生綜合指數

成分股公司披露有關排放、能源使用、用水效益及和減廢的目標；而只有２７％的公司將所有社

會關鍵績效指標的披露責任提升為「不遵守就解釋」。



＊更多公司能夠採取措施應對營商環境的急劇變化＊



調查報告顯示９５％的恒生綜合指數成分股公司提及新冠疫情的影響，與２０１９年的數字

相若。由此可見，疫情的影響在２０２０年仍然廣泛威脅企業營運。有提及疫情影響的公司中，

９１％亦討論到針對新冠疫情實施的緩解措施，較２０１９年的５４％顯著增加。這表明，更多

公司能夠採取措施應對營商環境的急劇變化。（ｃｗ）

