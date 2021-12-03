【ＥＳＧ】致同料可持續發展、ＥＳＧ和氣候變化改變企業營運方式

《經濟通通訊社３日專訊》致同（香港）發表《企業管治調查報告２０２１》，致同（香港

）會計師事務所副管理合夥人夏其才於網上會議表示，在可預見的未來，可持續發展、ＥＳＧ和

氣候變化相關議題將成為新常態，將大大改變企業的營運方式。

夏其才續指，鑑於新冠疫情所帶來的不明朗因素與日俱增，不僅會看到更多ＥＳＧ治理相關

的法規，對業務持續營運計劃和風險管理的重視亦會增加。這些都與董事會推行有效的公司治理

以創造更高的商業價值相輔相成，企業急需做好準備，以迎接新時代。

夏其才指，在後疫情時代，企業較以往任何時候都更有動力投放更多資源，加快數碼轉型及

加強業務營運，以在不斷變化和發展的市場當中獲得策略競爭優勢。他指，為創造更美好未來，

各界採納可持續發展成為新常態，全球各地對潔淨和可負擔的能源需求增加，亦有助在未來幾年

推動科技進步。同時，他強烈建議上市公司持續投入足夠的網絡安全資源及採取適當的控制措施

，以應對不斷轉變的網絡安全威脅。



＊期望中美可達成完美上市機制方案＊



至於於美國上市的中概股方面，夏其才指，中美之間一直希望建立互認財務數據的機制，而

中國是一個主權國家，必定有自己的保密系統，有機會有影響，希望美國證券交易委員會及中證

監可達成可行的解決方案，達成雙贏局面，並成立一個完美上市機制，在保障中國企業保密同時

獲得外國投資者的垂青。（ｃｗ）

