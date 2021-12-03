【大行報告】理想小鵬回吐，大行看好新能源車前景仍叫「ＢＵＹ」

《經濟通通訊社３日專訊》國內造車新勢力理想汽車（０２０１５）及小鵬汽車

（０９８６８）早前公布第三季業績及１１月交付量數據。當中理想汽車今年１１月交付約

１﹒３５萬輛理想ＯＮＥ，按年增長１﹒９倍；今年前１１個月，理想ＯＮＥ總交付量已達約

７﹒６４萬輛。至於小鵬汽車１１月交付約１﹒５６萬輛智能電動汽車，按年增長２７０％。

理想及小鵬股價此前創下在港上市新高後出現獲利回吐情況，小鵬汽車周三股價創新高報

２２０元後，股價連續兩日回吐，收市報１９６元，跌６﹒５％，其他車股亦跟跌，理想汽車跌

５﹒３％，報１３５﹒５元，惟大行及券商依然看好它們的前景，料新能源汽車旺盛需求延續。



＊中金料小鵬Ｇ９有望進一步加速公司在海外拓展進度＊



中金指，小鵬汽車１１月銷量再超預期，維持公司盈利預測和「跑贏行業」評級，維持目標

價２７１港元。該行表示，目前小鵬肇慶工廠已實行雙班生產，認為公司在手訂單充沛，在供給

改善和產能爬坡帶動下，１２月交付量繼續向好，亦指此前公司新車小鵬Ｇ９計劃於明年第三季

開啟交付，認為Ｇ９不僅有望帶動平均售價提升和毛利改善，作為公司首款面向全球市場開發的

旗艦車型，也有望進一步加速公司在海外拓展進度。

摩根士丹利上月２５日發表報告指，相信小鵬汽車股價未來１５日內將升，發生此概率料

７０％至８０％，維持「增持」評級，目標價２７５元。該行指，雖然第四季３﹒４５萬至

３﹒６５萬輛的銷量指引似乎很保守，但大摩認為是反映對供應不確定性的謹慎態度，小鵬汽車

最近的新訂單及積壓訂單仍保持強勁。



＊高盛將理想汽車列入確信買入名單，中金上調目標價＊



高盛發表研究報告指，理想汽車第三季收入按年升２﹒１倍，交付量按年升１﹒９倍至

２﹒５１萬台，即使９月生產受芯片短缺情況影響，第四季交付量指引為３萬－３﹒２萬台。該

行維持「買入」評級，並列入「確信買入」名單，目標價２４０港元。

該行指，理想汽車第三季非國際財務報告準則純利為３﹒３６億元，勝預期，管理層預期第

四季收入為８８－９４億元，高於市場預期的８６億元。該行上調其２０２１年盈利目標３％。

至於中金表示，理想Ｏｎｅ單月訂單達到１﹒５萬輛，預期該車款需求遠超預期，預期理想

的研發和渠道佈局繼續擴張，ＮＯＡ智能駕駛、ＨＰＣ高壓快充陸續落地，加上其中單品戰略成

效顯現，穩步邁向多元，長期成長可期。故予理想汽車「跑贏行業」評級，並上調目標價

１０﹒６％至２０７港元。

瑞銀則指，理想汽車第三季業績勝預期，現時理想的估值對比蔚來及小鵬汽車折讓５０％，

依照其效率及毛利率，以及在純電動車和自動駕駛的發展，相信相關折讓是不合理的。（ｃｗ）



表列大行及券商對小鵬汽車最新評級及目標價：



大行╱券商 評級 目標價（港元）

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摩根士丹利 增持 ２７５

大和 買入 ２３１

中金 買入 ２７１

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表列大行及券商對理想汽車最新評級及目標價：



大行╱券商 評級 目標價（港元）

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美銀證券 買入 １７９

中金 買入 ２０７

高盛 確信買入 ２４０

招商證券 買入 ２３４

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