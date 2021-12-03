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即市新聞

03/12/2021 09:19

《本港經濟》１１月ＰＭＩ升至５２﹒６，增速為３個月最快

　　《經濟通通訊社３日專訊》市場研究機構ＩＨＳ　Ｍａｒｋｉｔ公布，經季節調整後，香港
採購經理指數（ＰＭＩ）由１０月的５０﹒８升至１１月的５２﹒６，顯示香港私營經濟連續
１０個月好轉，增長率亦見８月以來最急。　

＊價格壓力未見紓緩＊

　　數據顯示，香港私營經濟１１月份增長有加快跡象。即便外貿需求下滑，新增訂單量與產量
的升幅依然擴大。由於生產需求上升，企業因此擴增採購、加持庫存，惟就業人數卻再度減少。
此外，供應商的交貨表現持續倒退，價格壓力也未見紓緩。經營信心方面，則整體升溫。
　　１１月份，企業新增的訂單量與產量迅速擴張，升幅為３月份以來最高。就外貿而言，企業
從中國內地與海外新接的業務量依然疲軟，１１月跌速更見加快，但從企業１１月份擴增採購量
來看，反映業務增長仍足以推動業者採購。採購價格與員工成本同時上漲，帶動整體投入成本飆
升，因此企業於１１月份繼續承受價格壓力。

＊營商信心增至３個月最高＊

　　雖然跡象顯示，疫情衝擊外貿需求，以及供應鏈瓶頸的陰霾仍未消退，但企業對經營前景仍
然看好，認為疫情回穩，有利經濟持續復甦，因此營商信心增強至３個月最高。
　　ＩＨＳ　Ｍａｒｋｉｔ經濟部副總監Ｊｉｎｇｙｉ　Ｐａｎ表示，香港確診宗數維持低水平
，有利經濟復甦，因此於第四季中段再度展現增長動力；但在供應鏈瓶頸的制肘下，外需依然走
軟。因受航運延誤、物料短缺的影響，供應商不斷延長交貨時間，反映供應鏈並不暢順，最終導
致投入成本與產出售價持續攀升，即便與上月相比，兩者升幅已輕微下跌，但整體依然強勁，值
得繼續觀察。與此同時，整體經營信心於年底前改善，顯示企業對未來產出前景樂觀。（ｃｌ）

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