《本港經濟》１１月ＰＭＩ升至５２﹒６，增速為３個月最快

《經濟通通訊社３日專訊》市場研究機構ＩＨＳ Ｍａｒｋｉｔ公布，經季節調整後，香港

採購經理指數（ＰＭＩ）由１０月的５０﹒８升至１１月的５２﹒６，顯示香港私營經濟連續

１０個月好轉，增長率亦見８月以來最急。



＊價格壓力未見紓緩＊



數據顯示，香港私營經濟１１月份增長有加快跡象。即便外貿需求下滑，新增訂單量與產量

的升幅依然擴大。由於生產需求上升，企業因此擴增採購、加持庫存，惟就業人數卻再度減少。

此外，供應商的交貨表現持續倒退，價格壓力也未見紓緩。經營信心方面，則整體升溫。

１１月份，企業新增的訂單量與產量迅速擴張，升幅為３月份以來最高。就外貿而言，企業

從中國內地與海外新接的業務量依然疲軟，１１月跌速更見加快，但從企業１１月份擴增採購量

來看，反映業務增長仍足以推動業者採購。採購價格與員工成本同時上漲，帶動整體投入成本飆

升，因此企業於１１月份繼續承受價格壓力。



＊營商信心增至３個月最高＊



雖然跡象顯示，疫情衝擊外貿需求，以及供應鏈瓶頸的陰霾仍未消退，但企業對經營前景仍

然看好，認為疫情回穩，有利經濟持續復甦，因此營商信心增強至３個月最高。

ＩＨＳ Ｍａｒｋｉｔ經濟部副總監Ｊｉｎｇｙｉ Ｐａｎ表示，香港確診宗數維持低水平

，有利經濟復甦，因此於第四季中段再度展現增長動力；但在供應鏈瓶頸的制肘下，外需依然走

軟。因受航運延誤、物料短缺的影響，供應商不斷延長交貨時間，反映供應鏈並不暢順，最終導

致投入成本與產出售價持續攀升，即便與上月相比，兩者升幅已輕微下跌，但整體依然強勁，值

得繼續觀察。與此同時，整體經營信心於年底前改善，顯示企業對未來產出前景樂觀。（ｃｌ）

