【夜期時段】即月期指最新報２３７９２點，升８點，高水２５點

《經濟通通訊社３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３７８５點，升１點，高水１８點
，最新報２３７９２點，升８點，高水２５點，合約成交４３１張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８４７２點，跌１點，高水１７點，最新報８４７８點，升
５點，高水２３點，合約成交５５８張。
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