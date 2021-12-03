港交所前高層楊金隆涉貪案控罪不成立，上市顧問林楚華同脫罪

《經濟通通訊社３日專訊》港交所（００３８８）上市部首次公開招股審查組前聯席主管楊

金隆及上市顧問林楚華涉及的ＩＰＯ貪污案，法官林嘉欣今日裁定兩名被告被控的合共三條控罪

全部不成立。

法官認為，控方未能在沒有任何疑點的情況下，證明林楚華存入９１５萬元至楊金隆妻子郝

媛媛及楊與郝的聯合戶口屬於賄款，也未能證明楊金隆知悉林楚華正參與那些新股活動等。

（ａｃ）

