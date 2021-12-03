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03/12/2021 15:59

港交所前高層楊金隆涉貪案控罪不成立，上市顧問林楚華同脫罪

　　《經濟通通訊社３日專訊》港交所（００３８８）上市部首次公開招股審查組前聯席主管楊
金隆及上市顧問林楚華涉及的ＩＰＯ貪污案，法官林嘉欣今日裁定兩名被告被控的合共三條控罪
全部不成立。
　　法官認為，控方未能在沒有任何疑點的情況下，證明林楚華存入９１５萬元至楊金隆妻子郝
媛媛及楊與郝的聯合戶口屬於賄款，也未能證明楊金隆知悉林楚華正參與那些新股活動等。
（ａｃ）

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