【通關在望】消息：粵港免檢疫通關將於立法會選舉後啟動

《經濟通通訊社３日專訊》《南華早報》引述消息報道，中央政府批准香港和廣東省之間的

免檢疫通關，計劃於１２月１９日香港立法會選舉後不久啟動。

為配合粵港澳三地通關，政府昨日宣布推出「香港健康碼」網站及新版「安心出行」手機應

用程式，持有人可申請轉碼到粵康碼或澳康碼，從而獲批免檢疫入境廣東省或澳門。（ｈｙ）

