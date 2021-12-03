《小傳日記》魚缸悶住收局，氫能股炒到火紅火綠！

《小傳日記》過咗一晚，大家對變種病毒無咁驚，ＡＤＰ個非農數據表現又標青，美股即刻

升到嘭嘭聲，心諗：魚缸今舖唔會再跌啦啩？少年，你太年輕了！連升兩日嘅魚缸低開１３４點

，最多跌３２１點。海底撈（０６８６２）第二次跌穿１７蚊拗腰升番上去，今日仲要係表現最

好藍籌。不過，ＡＴＭ唔掂，比亞迪（０１２１１）唔掂，友邦（０１２９９）都唔掂！咁多隻

重磅股唔掂，魚缸當然都唔掂啦！

魚缸收報２３７６６，跌２２點或唔夠半巴仙，主板成交１６５９﹒１５億銀。國企指數報

８４５５，跌５０點或跌近１巴仙。恒生科技指數報５９２５，跌９２點或近２巴仙。

神州Ａ場就升住過終點，上證綜合指數報３６０７，升３３點或近１巴仙，成交

４９３５﹒６６億銀人民幣；深證成份指數報１４８９２，升１２６點或近１巴仙，成交

２９５０﹒５５億銀人民幣。

琴日內房股都好哋哋，今日又爆兩單衰嘢出嚟！中國奧園（０３８８３）畀債權人要求還番

６﹒５億美元融資，一啲擔保咗嘅投資產品又過期兌付，即使同投資者沙晒冧，似乎都衾唔熄啲

怒火，今日跌近１２巴仙，報１﹒７８銀。佳兆業（０１６３８）仲大鑊，４億美元票據嘅交換

要約因為未達標而失效，發債又有變數，今日跌近９巴仙，報０﹒９３銀，跌返去２０１７年３

月低位啦，問你死未？

呢排有消息話，氫能頂層設計可能會快啲對外發布，仲話呢樣嘢會對未來氫能產業持續發展

好重要。阿爺想大搞，氫能概念股借勢炒。中集（０２０３９）升１巴仙，報１５﹒１６銀；佢

嘅一對仔仔中集安瑞科（０３８９９）同中集車輛（０１８３９）表現都叻仔，中集安瑞科更加

叻過爸爸，升３巴仙，報１１﹒３６銀。濰柴動力（０２３３８）今日就無開到ｔｕｒｂｏ，升

勢唔夠前兩日咁勁，最後升唔夠半巴仙，報１６﹒２銀。

魚缸成交都ｋｅｅｐ到，但係繼續有波幅無升幅，始終嗰幾隻科網股實在太重，佢哋一冧低

，成個市都唔好得去邊，都係繼續玩下牛熊證算啦！請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

