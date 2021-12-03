《股市一周》新冠變種拖累恒指挫３１３點，中概股前景未明

《經濟通通訊社３日專訊》本周港股開局不算理想，上周五現身的新變種病毒

Ｏｍｉｃｒｏｎ帶來的恐慌延續至今個星期。濠賭股在疫情陰霾下，再加上受周焯華被捕消息拖

累，連日捱沽。大市氣氛差，科技股今周表現遜色，尤其阿里巴巴（０９９８８）跌穿１３０元

後一直未能止血，另外兩隻重磅嘅美團（０３６９０）同騰訊（００７００）都難擔撐市大任，

港股全周跌３１３點。

周一（２９日），Ｏｍｉｃｒｏｎ恐慌猶在，賭股全線向下，惟疫苗股急升，帶動整體醫藥

板塊造好；另外美團因績差而急跌７％，港股全日跌２２８點，報２３８５２。

周二（３０日）為１１月最後一個交易日，元宇宙概念遊戲Ｔｈｅ Ｓａｎｄｂｏｘ上線，

帶動個別虛幣概念及半導體股，惟ＡＴＭ股未能受惠跟升。恒指午後一度急瀉至全年新低

２３１７５，此後收窄跌幅，最終報２３４７５，跌３７６點，主板成交２２３８﹒４８億元創

三個月新高。

期結日過後，周三（１日）恒指有買盤支持反彈，美團、騰訊造好，惟阿里繼續尋底，恒指

全日收報２３６５８，升１８３點。

周四（２日）恒指好淡爭持，內地傳出容許民營房企發債集資，個別內房股造好，惟對大市

刺激輕微；另外雷蛇（０１３３７）終擬定每股２﹒８２元私有化。恒指收報２３７８８點，升

１３０點。

今日傳出聖誕節前後香港將開始每日一千個名額通關，賭股止跌；另外滴滴出行宣布從美國

退市，拖累大市投資中概股氣氛，恒指全日報２３７６６，跌２２點。

恒指本周在２３１７５點至２４１３４點間波動，上下波幅９５９點，全周跌３１３點或

１﹒３０％，收報２３７６６點，日均主板成交１６４２﹒６５億元，按周多三成四，主要受周

二成交增多拉高。國指本周在８２６５點至８６３６點間波動，上下波幅３７１點，全周跌

１２０點或１﹒４１％，報８４５５點；科指本周在５８５５點至６２２１點間波動，上下波幅

３６６點，全周跌２２６點或３﹒６８％，報５９２５點。

上星期南非出現首宗Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒，油價及全球股市皆受累向下，香港亦出現涉

及Ｏｍｉｃｒｏｎ個案，目前本港累計有４宗。



＊濠賭股受變種病毒及周焯華被害捕拖跌＊



Ｏｍｉｃｒｏｎ蔓延全球，市場憂慮通關受阻，賭股上周五（２６日）起受累急跌。同日溫

州人民檢察院發出逮捕令，翌日（２７日）澳門司警拘捕太陽城集團創辦人、人稱「洗米華」的

周焯華等１１人，指他們涉嫌不法經營賭博及洗黑錢等三罪。旗下集團及部分同系股份周一停牌

，復牌後即時急瀉。全周太陽城同系股份急跌，太陽城（０１３８３）跌３９﹒２２％，報

０﹒１５５元；凱升（００１０２）跌６１﹒６５％，報０﹒１８６元；太陽娛樂

（０８０８２）跌４１﹒２９％，報０﹒０９１元。

變種病毒加上周焯華被捕消息連環拖累賭股，周內多日報跌，惟今日傳出香港有望於聖誕節

前後通關，全線賭股止跌回升，惟按周未能扭轉跌幅；銀娛（０００２７）跌８﹒０２％，報

４２﹒４５元；金沙（０１９２８）跌１１﹒２６％，報１７﹒５元；澳博（００８８０）跌

９﹒５３％，報５﹒４１元；永利澳門（０１１２８）跌１８﹒４６％，報６﹒３６元。



＊滴滴美股退市引發擔憂＊



內地叫車應用程式滴滴出行今年６月底赴美上市，但隨後即遭網信辦指其平台存在嚴重違規

收集使用個人資料問題，要求其整改並切實保障廣大用戶個人信息安全。此後一直有傳滴滴即將

由美股退市，到今日官方終於公布即日起啟動在紐交所退市的工作，並準備來港上市。市場憂慮

中概股前景將會受壓，全星期多隻有在美國上市的科技股份報跌；阿里（０９９８８）跌

７﹒５１％，報１１９﹒４元；百度（０９８８８）跌３﹒１８％，報１４３元；嗶哩嗶哩

（０９６２６）跌１９﹒９３％，報４５０元。



＊下周歐元區及日本公布ＧＤＰ，澳洲公布議息結果＊



內地下周二（７日）公布進出口數據，周四（９日）公布ＣＰＩ及ＰＰＩ。

外圍方面下周一（６日）Ｍａｒｋｉｔ公布德國、英國建造業ＰＭＩ，周二（７日）德國公

布工業生產，歐元區公布第三季ＧＤＰ，澳洲公布議息結果。周三（８日）日本公布第三季

ＧＤＰ。周五（１０日）英國公布１０月ＧＤＰ，德國公布ＣＰＩ，美國公布密歇根大學消費者

信心指數、ＣＰＩ，日本公布ＰＰＩ。（ｈｃ）

