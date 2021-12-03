《「香」講積金－香敏華》２０２２年環球股市仍向好

《「香」講積金》正當我們憧憬來年可望出外旅遊之際，新變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ來勢洶

洶，不論是旅遊人士和投資者都內心一沉。由於環球股市年初至今已累積不俗升幅，市場稍有變

數即觸發投資者獲利回吐，提早鎖定獲利並為來年作出部署。

筆者預期新變種病毒只引發市況短期波動，待市場評估病毒的威脅後，整體復甦動力可望延

續。近期許多券商陸續發表了２０２２年市場展望報告，皆預期成熟市場對新冠疫情的政策立場

為「與病毒共存」，視之為風土病。故若Ｏｍｉｃｒｏｎ病毒並非更具致命性，相信整體防疫政

策不會１８０度改變。其實，近年這些市場展望報告的內容頗為一致和「共識化」，筆者嘗試從

中綜合一些觀點供大家參考。



＊歐股前景勝美股＊



券商認為，美國經濟處於週期的中、後階段，貨幣政策方面的支持減弱加上估值偏高，美股

２０２２年面臨的挑戰較大。而歐洲在調整貨幣政策上更有耐性，通脹壓力又較低，整體歐洲股

票估值亦較美國股票低，因此歐股較美股值得看好。由於供應鍊瓶頸和原材料價格上升，分析師

原先擔憂歐洲企業的利潤受壓，影響盈利前景。但是近期觀察企業仍然能夠將成本轉嫁給客戶，

加上產能獲加以善用，利潤得到保持。市場預期歐洲資本開支增加（特別是與環保相關資本開支

），基建相關工業和再生能源行業可望受惠。而金融業亦持續受惠經濟增長。



＊中國：來年壓力漸紓＊



中國去年為首個從疫症陰霾復甦的經濟體，股市反彈強勁，直至今年年初也錄得不俗的開局

。惟隨著貨幣政策不再寬鬆、復甦動力減弱、針對多個行業的監管收緊，中國股市今年大幅跑輸

環球股市，落後幅度超過２０個百分點。由於政策和監管措施難以預測，現時投資者對於投資中

國股票頗感猶豫。但券商普遍認為來年中國股市有反彈空間。儘管宏觀經濟前景仍頗具挑戰，但

估值已反映大部分不明朗因素。券商預期政策監管措施大致告一段落，政府面對突如其來的震盪

，更有機會「鬆綁」，紓緩市場壓力。



＊亞洲平穩發展＊



券商認為亞洲經濟將隨歐美發展平穩向好。近期不少國家紛紛宣佈重新開放給海外遊客的時

間表，券商認為東協經濟體受旅遊業復甦推動，ＧＤＰ增長將加快，盈利增長也在平均水平之上

。但鑑於有新變種病毒出現，不排除券商會略為調整對東南亞市場的樂觀看法。除此之外，印度

則因為股市已累積龐大升幅，券商看法較審慎。《永明資產管理高級投資策略師 香敏華》



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