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即市新聞

03/12/2021 15:57

《宏策俊見－陳俊業》Ｏｍｉｃｒｏｎ危機讓加元短線存下行壓力

　　《宏策俊見》筆者認為多個因素或讓加元兌美元存在走軟壓力，美元兌加元或先測試
１﹒３０，這些因素分別是Ｏｍｉｃｒｏｎ危機、油價走軟以及美元相對強勢等。對加元有興趣
的投資者可注意回調位置吸納。
　
＊Ｏｍｉｃｒｏｎ危機讓商品貨幣受壓＊
　
　　新型變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ出現的消息引發全球金融市場恐慌，避險情緒提升之下，各類
風險資產受壓，包括環球多個股市在１１月２６日那天開始下挫，同樣屬於風險資產的商品貨幣
如澳元、紐元和加元都兌美元大幅走弱，截到１２月１日這三種貨幣兌美元的跌幅介乎
０﹒７４％至１﹒３５％。
　　從目前來看，Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒已成為在南非的主要病毒株，而且正在往全球多個國
家蔓延。根據世界衛生組織（ＷＨＯ）在１２月１日的表示，Ｏｍｉｃｒｏｎ病毒已經在全球至
少２３國發現蹤跡，包括日本、澳洲、英國和加拿大等國家都已經證實發現這種新型病毒。而且
世衛也指出，Ｏｍｉｃｒｏｎ有超過４０個突變，部分的突變有可能提升病毒傳播速度的風險。
到目前為此，這個病毒對全球的影響還是存在很大的不確定性，一些風險資產，包括這些商品貨
幣也是存在較大的下行風險。
　
＊油價走軟拖累加元表現＊
　
　　加元匯價和油價在傳統上的走勢相近，而國際原油價格在１１月２６日當天大幅下跌，從每
桶７８美元的水平一度跌到６８美元，其後一度跌穿６５水平。油價急跌的其中一個原油可能是
其需求預期下跌。在金融市場震動那一天，一些國家政府和機構的反應都是十分緊張，例如日本
政府先說在１２月１日封關，然後把封關日期再調前一天；美國聯儲局主席鮑威爾一改原初的說
法，改說美國的通脹問題不是暫時性，這就更讓市場擔心，環球各國的經濟活動量有可能會因封
鎖的相關措施而降底，從而影響市場原油需求。
　　在原油供求預期方面，美國能源資訊署（ＥＩＡ）在１１月時就曾預計原油市場將在明年初
出現供過於求的情況，而且最近，美國在１１月２３日宣布會從戰略石油儲備（ＳＰＲ）中釋放
５０００萬桶原油，這將能紓緩原油供應短缺的問題。然而，儘管石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）
及其盟友組成的ＯＰＥＣ＋已在１２月２日的會議上宣布增產，但是油價還是存在多個潛在的負
面的因素。倘若油價進一步下跌，或會施累加元表現。
　
＊美元相對強勢＊
　
　　在這段時間，美元還是比加元更強一些，一方面是美元是避險貨幣之一，當市場規避風險時
會把外幣兌換成美元；另一方面是美聯儲的收緊貨幣政策的壓力比之前更大，這是因為疫情惡化
會令供應鏈的問題需要長的時間才能解決，這變相是高通脹問題可能會持續，美聯儲主席鮑威爾
也就表示會提前結束資產購買計劃。從目前看，美國的２年期國債孳息率從２６日的低位約
０﹒４９上升至現時的０﹒６１，大概上升了１２個基點；而同期加拿大的２年期國債孳息率由
０﹒９１至０﹒９６，大概上升了只有５個基點，在利率分化的同時也會支撐美元兌加元走強。
由於現時美國還有提前加息的可能性，加元對美元短線還有進一步走弱的空間。
　
＊美元兌加元短線先看１﹒３０＊
　
　　美元兌加元正在處於走弱的趨勢，下一個阻力位置可參考黃金比率從３月中的高位
１﹒４６５到６月初的低位１﹒２０反彈３８﹒２％的水平１﹒３０，而再下一個位置為反彈
５０％的１﹒３３水平。有興趣部署加元的戰友可多加留意。《晉裕環球資產管理首席投資策略
師　陳俊業》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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