《品中資－羅國森》美團「京東化」，不如買京東

《品中資》繼歐美國家的疫情顯著反彈後，上周南非更出現歷來最厲害的新冠肺炎變種病毒

Ｏｍｉｃｒｏｎ，環球各地股市都馬上震了一震。但吸收了去年疫情大流行的經驗，今次股市的

反應尚算克制。

一來，大家都相信，科學家可以在短時間內研發出可對付此變種病毒的疫苗。二來，去年疫

情大爆發後，投資市場能夠迅速回穩，有賴各國央行的無限「放水」。

本來，連美國也計劃好按部就班地「收水」。但如果情況惡化，大家都相信，「收水」行動

大不了就推遲。因此，投資者都不敢大手造淡，以至股市只是有波幅，沒有太大跌幅。

但港股市場的表現稍差，其中最諷刺的是去年疫情大流行時大升特升的中資科技股（美國的

科技股仍升），今次卻愈跌愈有，其中阿里巴巴（０９９８８）（下稱阿里）是最今人失望的一

隻大型科技股。

不過，我想補充一下，感覺上，阿里是最差的一隻科技股，但其實，如果以去年市場統稱為

ＡＴＭＸＪ的五大科技股來說，阿里的跌幅雖然最大（以今年計），但另一隻小米

（０１８１０）的跌幅頗厲害，只不過，大家的焦點集中在阿里而已。

當中最強勢的就是京東（０９６１８），年初至今恰巧沒有下跌，其餘的騰訊

（００７００）和今日我當重點品評的美團（０３６９０），則是叮噹馬頭，大家的跌幅一樣（

見附表）。



＊今時不賺錢是「死罪」＊



品評美團之前，我想先指出一點，去年科網股大盛的時候，未賺錢的股票，升幅比賺錢的更

大。某程度上，未賺錢的股票就是升市的動力；但風水輪流轉，市場氣氛逆轉之後，今時今日，

未賺錢，或轉盈為虧就是一條「死罪」，也即是股價下跌的原因。

我之所以這樣說，就是跟美團有關。從事餐飲配送的美團，由２０１９年起已經開始賺錢，

而且增長迅速。但到了去年，管理層決定開展社區團購等新業務，需要再度投入大筆資金，令到

去年第四季起，又再轉盈為虧。

最新公布的２０２１年第三季，經調整虧損（核心業務）擴大至４０億多元（人民幣．下同

），即是過去４個季度，美團的業績都是虧損的。其實，公司管理層在去年第四季已經預期，由

於要投入更多資金拓展新業務，預計有幾個季度，公司的業績都會虧損。

但即使有預告，上周五（２６日）公布業績後，美團的股價仍然急插逾７％（周一（２９日

）收市計），令人頗失望。我的即時反應是，投資者開始對美團沒有太大耐性了，因為等了又等

，終於等到美團賺錢了，但為了更長遠的發展，美團又再燒銀紙，結果，不知何年何月，才可以

見到美團賺大錢了。

大家都聽過一句說話，那就是：「休息，是為了走更遠的路！」但這句說話能否套用在股票

投資身上，其實很看投資氣氛。去年市場壯旺，資金充裕，大家都接受；但今時資金開始選擇性

吸納時，你對我說：「現在蝕錢，是為了將來賺更多錢！」很多投資者就聽不入耳了。

上次我品評美團時，曾經提出一個疑問，那就是，美團確實是一家具前瞻性和執行力的科技

公司，所以深得機構投資者喜愛，也因此造就美團股價的爆炸力。

但美團的核心業務才上軌道，剛剛開始賺錢，又要繼續作巨額投資，這一種風險未必是投資

初哥可以承擔的。

再者，美團未來的發展，仍然是充滿困難和挑戰的，因為要搞農產品直送（這是新業務中的

社區團購當中的一個部分），會影響很多中間者的利益，而用無人車或無人機送餐，無疑可以大

幅降低送餐成本，但同時會打爛現時逾百萬美團騎手的飯碗。這一切轉變都需要小心過渡，歷時

多久，現階段很難說得準。



＊京東已喝網購頭啖湯＊



再者，我今日品評的標題用了「美團『京東化』」，意思就是，美團要拓展的所謂新業務，

說穿了就是網購，在這個範疇中，京東明顯已經喝了「頭啖湯」。

從大家剛公布的第三季業績後的市場反應，已經說明一切。

京東第三季經調整純利５０億元，比去年同期減少一成一，但卻遠超市場預期的３０多億元

。業績公布後，京東的股價單日大升近一成，如果以翌日高位計，升幅更達一成三。

由此可見，現階段，賺錢是很重要的，市場暫時只接受少賺了，但當然要比預期所賺的錢多

，因為阿里也是少賺了，但它的少賺是市場預期之外，結果也遭遇前所未有的拋售。

如果美團的發展方向是步京東後塵，倒不如買京東更好了。因此，總結一句，除非你真的很

有實力，也願意長期持有，否則，美團應該不是小投資者那杯茶。

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



ＡＴＭＸＪ今年以來股價變幅

股票名稱 ３１╱１２╱２０２０收市價 ３╱１２╱２０２１收市價 變幅

（元） （元） （％）

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阿里巴巴（０９９８８） ２３２﹒６０ １２２﹒６０ －４７

小米（０１８１０） ３３﹒２０ １９﹒５２ －４２

美團（０３６９０） ２９４﹒６０ ２４７﹒８０ －１６

騰訊（００７００） ５６４﹒００ ４７３﹒６０ －１６

京東（０９６１８） ３４２﹒００ ３４２﹒００ 不變

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