《鍾之日記》滴滴退市急回流，接手中概港所揚

《鍾之日記》１２月３日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美股強勢無視變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ確診個案增加，隔晚美股急彈，但市場關注美國上市

的中概股有退市風險，港股連升兩日３１３點或１﹒３％後，今日未能承接美股升勢反覆受壓，

一度挫逾３００點。恒指低開１１３點，報２３６７５，受多隻中概科網股急跌下，拖累港股最

多跌３３７點，低見２３４５１，但低位有支持，大市跌幅收窄。午後跌幅明顯收窄，恒指更一

度倒升１３點，高見２３８０２。恒生指數收報２３７６６點，跌２２點，成交１６５９億元。

恒生科技指數跌１﹒５％，報５９２５點。

憧憬更多美國上市的中概股回歸香港上市，港交所（０３８８８）午後升幅擴大，最高見過

４５４﹒２元，收市揚４﹒４％。

人民銀行連續三日百億元人民幣逆回購，公開市場今日淨回籠９００億元人民幣，全口徑計

，本周共收水３７００億元人民幣。滬深股市盤中白酒、半導體板塊強力拉升，滬指半日走高午

後升幅擴大，全日升０﹒９４％，報３６０７﹒４３點，創１０月２６日以來新高，總結全周滬

指漲１﹒２２％，是連續第四個星期上升。深成指全日升０﹒８６％，創業板指跌０﹒３４％。

兩市全日成交１１３５４億元人民幣，較上日（２日）減少１﹒６％，是第３１個交易日成

交突破１萬億元。另外，外資今日通過陸股通淨流入９２﹒２１億元人民幣，連續三日淨流入，

且流入規模創自１０月２２日（１３１﹒８２億元人民幣）逾１個月新高。



＊中概股再爆小股災，阿里失守１２０元＊



美國證監會（ＳＥＣ）確定實施２０２０年已通過的《外國公司問責法（ＨＦＣＡＡ）》，

美國上市的外國公司若不遵守美國監管機構的訊息披露要求，可能會被除牌。同日，在中美兩國

監管雙重壓力的夾擊下，中國網約車巨頭滴滴出行終於宣布將從美國退市，並將轉至香港交易所

上市。分析料，外國公司問責法、滴滴除牌夾擊下，中概股回流香港上市勢再升溫。

市場擔心美國上市的中概股有退市風險，以第二上市方式回流香港的中概股方面，阿里巴巴

（０９９８８）連跌４日，再創本港上市後新低，收挫２﹒６％；收市後染藍的京東

（０９６１８）及網易（０９９９９）亦大跌６％和４﹒８％。在香港、美國雙重主要上市的中

概股，小鵬汽車（０９８６８）曾跌一成，收市跌６﹒５％；理想汽車（０２０１５）跌

５﹒３％。

其他科網股受壓，嗶哩嗶哩（０９６２６）插７％；快手（０１０２４）也挫３﹒６％；百

度（０９８８８）下滑跌２﹒９％；騰訊（００７００）跌２﹒３％；美團（０３６９０）走低

６﹒６％，為表現最差藍籌股。不過小米（０１８１０）逆市彈０﹒７％，

《路透》引述消息人士稱，滴滴計劃在啟動從紐約退市程序前，盡快展開香港上市工作，目

標是在未來３個月內完成在香港的第二上市，並在明年６月前從紐交所退市。

光大新鴻基駐香港證券策略師Ｋｅｎｎｙ Ｎｇ認為，滴滴在美國退市和港股上市的計劃，

將對大型科技股未來上市的選址決策產生明顯影響，同時，這一事件讓市場相信，目前大陸對科

技股的行業監管還會繼續，而今天在香港上市的科技股股價的下跌也反映了這一因素。



＊藥品降幅比去年高，中標藥股兩邊走＊



２０２１年國家醫保藥品目錄調整結果已經出爐，共計７４種藥品新增進入目錄，新納入藥

品精準補齊腫瘤、慢性病、抗感染、罕見病、婦女兒童等用藥需求，共涉及２１個臨床組別；另

有１１種藥品被調出目錄。國家醫保局表示，６７個談判品種平均降幅為６１﹒７％，降幅創下

往年新高。

其中獲納入醫保的港股包括：和黃醫藥（０００１３）、信達生物（０１８０１）、翰森製

藥（０３６９２）、歌禮製藥（０１６７２）及榮昌生物（０９９９５）。上述醫藥股呈個別走

勢，信達生物滑１﹒５％，和黃醫藥跌０﹒６％，榮昌生物跌０﹒１％；翰森製藥漲４﹒５％，

歌禮製藥升０﹒６％。

瑞信發表報告指，是次新的醫保藥品目錄結果符合市場預期，在７４款新增的藥品中，談判

成功率及降價水平與歷史水平相當，其中７款新藥是直接進入國家醫保目錄，其餘６７款新藥是

通過價格談判進入。



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