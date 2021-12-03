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即市新聞

03/12/2021 13:00

《神州縱橫－凌昆》中國經濟須強化內需拉動

　　《神州縱橫》前文提到中國要開拓新時代發展必先克服兩大發展障礙，其中的中美關係影響
已初步評析，現要跟進另一宏觀經濟積弱的問題，具體表現為內需疲弱風險日升等。
　
＊宏觀政策待糾偏＊
　
　　宏觀積弱已存在近１０年，ＧＤＰ增幅持續下滑而形成軟著陸型態，至今已減去約一半。這
非穩中有進格局而是穩步後退，許多評論視為周期疊加效應或經濟規模巨大後的自然後果。實際
上筆者多年來已多次指出此乃政策偏差所致，主要問題有：（一）推行消費拉動而輕視投資，致
投資增幅大幅放緩。（二）投資積弱造成的內需不是乃根本問題所在，但當局卻只重供給側改革
。這策略並非不對，但只能是長遠的推動，中短期經濟政策應更着重投資的需求側拉動。（三）
宏調政策取向失當。貨幣放寬以降融資成本乃供給側措施，解決不了需求不足問題，反令資金沉
澱及吹大資產泡沫，故多次放寬對實體經濟刺激不顯。採取合理適度擴大財赤的財政政策本來方
向不錯，但具體落實卻着重減免稅費以降企業成本的供給側措施，同樣解決不了需求不足問題。
結果每年投入一到兩萬億元也推不動實體經濟，只維持了一些殭屍企業及補貼了部分消費，均屬
不可持續者，真正有效及長期可行的是以財政投入引導社會資金來擴大投資，並進入高新科技、
高端製造、綠色活動、循環經濟及新基建等領域，同時提高經濟增量及質素。筆者早已推出兩年
十萬億元的大型投資方案，及重啟西部大開發。前者至今未見行動，後者雖已出台卻稍欠積極性
及動力。
　
＊清零紅利可延續＊
　
　　今後經齊發展固然要看能否糾正政策偏差，也要視乎至少兩個非經濟因素的影響。一是中美
鬥爭。關稅戰不單未重挫兩國貿易，中國對美出口反見高於平均增幅，中美在供應鍵上不是脫勾
，而是相互依賴度更高。其他方面特別是科技戰短期或會影響中國某些供需，但從長遠看還可由
壓力變動，推動中國發展加快，還帶來了巨大的入口替代型新投資機遇。最近中國官方否認推行
入口替代政策，實際上企業都在加緊做，在美國制裁及疫情衝擊供應鏈夾擊下，力推入口替代乃
最合理的企業決策。另一重要因素是疫情反覆拖延，最近又爆新一波感染，並出現更新的變種。
中國的「清零紅利」看來又可延續，帶來的好處日大。首先是出口大增，以外需補內需不足。同
時疫情又可推動本身發展：（一）入口替代促進升級，長遠可增供降價。（二）在缺工缺料壓力
下要大力推升生產效率而更增競爭力。總之中國的國際供應鏈地位及角色又再得提升。《資深評
論員　凌昆》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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