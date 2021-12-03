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即市新聞

03/12/2021 09:29

《股林淘金－林家亨》美股大反彈，港股未跟升

　　《股林淘金》美國股市昨天（２日）出現較大反彈，道指上升６１７點，納指上升１２７點
。但港股ＡＤＲ股價未有跟升，主要原因是美國證監會進一步促使若中國企業會計制度未有跟足
美國標準者，將會被強制退市。港股ＡＤＲ多隻股份股價下跌，蔚來汽車、理想汽車及小鵬汽車
分別下跌５﹒５１％、３﹒３９％及５﹒５７％。阿里巴巴（０９９８８）、網易
（０９９９９）及京東集團（０９６１８）分別下跌３﹒０８％、５﹒７５％及３﹒７８％。比
亞迪（０１２１１）也下跌了１﹒０６％。預計今天（３日）早上港股有輕微跌幅，但有可能最
終收復失地，最後或會轉跌為升。
　　今朝晨早Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ有傳出路透社消息報道，日本豐田汽車與比亞迪合作，採用比
亞迪技術，已經研製了一款新能源汽車，定價大約低於２０萬元人民幣，明年４月份將在北京汽
車展覽會上亮相。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者持有上述比亞迪、阿里巴巴、美團股份

＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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