《股林淘金－林家亨》美股大反彈，港股未跟升

《股林淘金》美國股市昨天（２日）出現較大反彈，道指上升６１７點，納指上升１２７點

。但港股ＡＤＲ股價未有跟升，主要原因是美國證監會進一步促使若中國企業會計制度未有跟足

美國標準者，將會被強制退市。港股ＡＤＲ多隻股份股價下跌，蔚來汽車、理想汽車及小鵬汽車

分別下跌５﹒５１％、３﹒３９％及５﹒５７％。阿里巴巴（０９９８８）、網易

（０９９９９）及京東集團（０９６１８）分別下跌３﹒０８％、５﹒７５％及３﹒７８％。比

亞迪（０１２１１）也下跌了１﹒０６％。預計今天（３日）早上港股有輕微跌幅，但有可能最

終收復失地，最後或會轉跌為升。

今朝晨早Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ有傳出路透社消息報道，日本豐田汽車與比亞迪合作，採用比

亞迪技術，已經研製了一款新能源汽車，定價大約低於２０萬元人民幣，明年４月份將在北京汽

車展覽會上亮相。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有上述比亞迪、阿里巴巴、美團股份



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