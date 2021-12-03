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03/12/2021 09:26

【人行操作】人行續百億逆回購利率持平，本周淨回籠３７００億元

　　《經濟通通訊社３日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行
１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平２﹒２％；連續三日百億元逆回購。
　　公開市場今日有１０００億元逆回購到期，即今日淨回籠９００億元。累計本周共４０００
億元逆回購到期，周二有２０００億ＭＬＦ到期，全口徑計，本周實現淨回籠３７００億元。
（ｃａ）

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