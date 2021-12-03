【大國博弈】耶倫：下調關稅不會扭轉現時通貨膨脹問題

《經濟通通訊社３日專訊》美國財政部長耶倫在出席視像會議時提到關稅問題，耶倫同意關

稅確實導致美國物價上漲，且部分關稅沒有任何實際戰略性理由並造成問題，但她又指出，降低

部分關稅可能有助於解決價格壓力，不過不會扭轉現時的通脹局面。耶倫又表示，美國貿易代表

戴琪一直在與中國合作回顧第一階段貿易協議，她已經啟動程序，企業可以向政府申請下調關稅

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