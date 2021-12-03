【聚焦數據】１１月財新服務業ＰＭＩ跌至５２﹒１，利潤繼續受壓

《經濟通通訊社３日專訊》１１月中國服務業經營活動進一步擴張，但受部分地區新冠疫情

反彈的影響，擴張增速較１０月放緩。今日公布的１１月財新中國通用服務業經營活動指數（服

務業ＰＭＩ）錄得５２﹒１，較１０月回落１﹒７個百分點，服務業經營活動連續第三個月保持

增長，但增速輕微，為三個月來最低。

此前公布的１１月財新中國製造業ＰＭＩ錄得４９﹒９，回落０﹒７個百分點，繼８月後再

次降至收縮區間。兩大行業景氣度均走弱，拖累財新中國綜合ＰＭＩ下降０﹒３個百分點至

５１﹒２。

財新中國服務業ＰＭＩ走勢與國家統計局一致，綜合ＰＭＩ走勢則與統計局相悖。統計局公

布的１１月服務業商務活動指數下降０﹒５個百分點至５１﹒１，綜合ＰＭＩ上升１﹒４個百分

點至５２﹒２。



＊新訂單指數三個月低，疫情衝擊銷售＊



從財新中國服務業ＰＭＩ各分項指數看，新訂單指數仍處於擴張區間，但增速降至三個月來

最低。調查樣本企業表示，新冠病例數量上升，為防疫情擴散而採取限行等措施，對銷售造成衝

擊。

外需增長也較為疲弱，１１月服務業新接出口業務量連續第二個月增長，但增速與１０月接

近，同屬微增。據調查企業反映，海外需求改善，支持銷售回升，而疫情被認為是外需增長相對

低迷的主要原因。

雖然經營活動受疫情阻撓、新訂單增速回落，但服務業企業對未來一年的前景仍然保持樂觀

，１１月服務業經營預期指數較１０月小幅提升。企業持增長預期，普遍是因為相信全球疫情將

會受控。



＊服務業投入價格漲幅創半年高，和收費價格走勢出現背離＊



服務業企業信心強勁，致力擴張產能，用工數量由此進一步增加。１１月服務業就業指數為

近五個月來第四次錄得擴張，擴張率雖然輕微，但已是６月以來最高。服務業產能壓力保持相對

輕松，積壓工作量僅輕微上升。

服務業投入價格和收費價格走勢出現背離。受用工、原料和能源均加價的影響，服務業投入

價格連續１７個月保持上漲，１１月漲幅顯著，創６月以來最高。企業成本壓力傳導至下游，

１１月服務業收費價格雖然連續第三個月上漲，但漲幅出現回落。部分調查企業表示，需求減弱

，削弱了服務業整體定價能力。２０２０年１１月以來，服務業投入價格指數持續高於收費價格

指數，服務業企業生存壓力凸顯。



＊就業有所惡化，通脹問題不可掉以輕心＊



財新智庫高級經濟學家王喆表示，１１月製造業景氣度基本維持平穩，服務業擴張速度略有

放緩，經濟下行壓力增加，通脹壓力部分緩解。１０月下旬至１１月上中旬，多省市出現新發疫

情，對經濟造成不利影響，需求側受影響更大。供給側方面，電力供應短缺得到緩解後，製造業

生產開始恢復，但幅度有限，基礎尚不牢固。大宗商品保供穩價措施大幅緩解了製造業企業成本

壓力，對服務業企業降成本成效有限，整體通脹壓力猶存。

政策層面，他認為中小企業紓困仍是重點，就業有所惡化，居民收入增幅有限，消費品購買

力薄弱，這些問題都應給予足夠重視。此外，部分原材料價格依然位於高位，企業還面臨較大成

本壓力，通脹問題尚不可掉以輕心。（ｗｌ）

