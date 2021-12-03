【重拳監管】滴滴出行啟動紐交所退市工作，並準備回港上市

《經濟通通訊社３日專訊》滴滴出行（美：ＤＩＤＩ）今年６月底赴美上市，隨即引來中國

監管部門重點關注，早前曾有外電報道指滴滴出行遭監管部門要求從美國退市。滴滴出行今早

（３日）在其微博宣布：「經認真研究，公司即日起啟動在紐交所退市的工作，並啟動在香港上

市的準備工作。」

據路透社、彭博社等多家媒體上周（１１月２６日）報道，國家互聯網信息辦公室（網信辦

）以擔心敏感數據可能會被洩漏為由，要求滴滴出行退市，退市計劃有兩種方式，一是把公司私

有化，二是在香港上市後再從美國退市。路透社引述一名消息人士稱，網信辦還限定滴滴出行在

一定時間內拿出相關計劃，但沒有說明這段時間有多長。消息人士稱，如果進行私有化，提出的

報價可能不低於１４美元的發行價，因為該股上市時間短，提出更低的報價或會引發訴訟或股東

抵制。倘若香港第二上市，發行價可能會低於在美國的股價。

公開資料顯示，滴滴出行擁有１５００多萬名司機，其用戶接近五億人，被認為是在中國城

市中約車速度最快，最方便的一種方式。早前有消息稱，滴滴準備今年年底前在內地重啟網約車

和其他應用程序，且預計屆時對公司的調查將會結束。（ｃａ）

