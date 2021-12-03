【大國博弈】外交部副部長樂玉成：中國是當之無愧民主國家

《經濟通通訊社３日專訊》北京昨日（２日）舉辦「中外學者談民主」高端對話會，外交部

副部長樂玉成會上說：「中國是當之無愧的民主國家。」

樂玉成在發言中指出，民主制度不能是「飛來峰」，民主建設不需要「教師爺」。如同世界

上找不到兩片完全相同的葉子，「一方水土有一方民主」，在這個世界上，從來不存在適用於一

切國家的民主模式，更沒有十全十美、高人一等的民主制度。

樂玉成又指，百年來，中國追求民主、發展民主的腳步從未停止。而中國的民主「不是在投

票時被喚醒、投票後就休眠的民主」，中國的民主是全體人民的民主，人民充分享有知情權，表

達權和監督權，歷史和現實充分證明中國的民主模式符合本國國情。



＊謝鋒批評拜登召開民主峰會＊



美國總統拜登在１２月９日至１０日舉辦首屆「民主峰會」。對此，外交部副部長謝鋒２日

在２０２１年「讀懂中國」國際會議（廣州）開幕式上發表主題演講，稱個別國家不願正視、不

去解決自身存在的嚴重人權問題，卻以人權代言人和法官自居，糾集所謂「民主峰會」。

他在演講中反問稱，是誰給了它授權，以及它憑什麼替世界２００多個國家和地區作主？他

稱這樣的峰會與民主沒有半點關聯，而是赤裸裸的霸權脅迫和虛張聲勢。（ｃａ）

