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03/12/2021 16:17

【大國博弈】外交部副部長樂玉成：中國是當之無愧民主國家

　　《經濟通通訊社３日專訊》北京昨日（２日）舉辦「中外學者談民主」高端對話會，外交部
副部長樂玉成會上說：「中國是當之無愧的民主國家。」
　　樂玉成在發言中指出，民主制度不能是「飛來峰」，民主建設不需要「教師爺」。如同世界
上找不到兩片完全相同的葉子，「一方水土有一方民主」，在這個世界上，從來不存在適用於一
切國家的民主模式，更沒有十全十美、高人一等的民主制度。
　　樂玉成又指，百年來，中國追求民主、發展民主的腳步從未停止。而中國的民主「不是在投
票時被喚醒、投票後就休眠的民主」，中國的民主是全體人民的民主，人民充分享有知情權，表
達權和監督權，歷史和現實充分證明中國的民主模式符合本國國情。

＊謝鋒批評拜登召開民主峰會＊

　　美國總統拜登在１２月９日至１０日舉辦首屆「民主峰會」。對此，外交部副部長謝鋒２日
在２０２１年「讀懂中國」國際會議（廣州）開幕式上發表主題演講，稱個別國家不願正視、不
去解決自身存在的嚴重人權問題，卻以人權代言人和法官自居，糾集所謂「民主峰會」。
　　他在演講中反問稱，是誰給了它授權，以及它憑什麼替世界２００多個國家和地區作主？他
稱這樣的峰會與民主沒有半點關聯，而是赤裸裸的霸權脅迫和虛張聲勢。（ｃａ）

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