【香港政情】港府歡迎紀律部隊評議會職方重返薪酬趨勢調查委員會

《經濟通通訊社３日專訊》政府今日宣布，紀律部隊評議會（紀評會）職方應政府邀請已重

新加入薪酬趨勢調查委員會（薪趨會）。政府歡迎紀評會職方的決定。

公務員事務局發言人表示，在紀評會職方返回薪趨會後，四個中央公務員評議會，即高級公

務員評議會、第一標準薪級公務員評議會、警察評議會和紀律部隊評議會，均有代表參與薪趨會

的年度薪酬趨勢調查工作，標誌著公務員管職雙方同心協力，邁進更緊密合作的新階段。

發言人續說，政府相信紀評會職方代表重新參與薪趨會後，將會聯同２０１８年重返薪趨會

的警評會職方，以及歷年在該會中就公務員薪酬調整事宜積極給予意見的高評會和一評會，令薪

趨會在年度的薪酬趨勢調查有更深入和全面的討論，能更全面反映各職方代表的意見。政府亦會

致力在現行的薪酬調整機制下加強與職方代表的溝通，讓職方代表在過程中能更充分地表達意見

。」

警評會職方和紀評會職方雖曾於２０１３年退出薪趨會，政府與兩個評議會的職方代表仍一

直保持緊密聯繫，並透過不同渠道就包括公務員薪酬調整在內的多項議題聽取意見。警評會職方

於２０１８年返回薪趨會。

過去一年多，經過多番溝通，包括得悉薪趨會多年來有因應委員意見和總結經驗，改善年度

薪酬趨勢調查方法和提升透明度，紀評會職方接受政府邀請，重返薪趨會。（ｃｌ）

