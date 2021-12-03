【內房困局】奧園（３８８３）遭債權人要求償還６﹒５億美元融資

《經濟通通訊社３日專訊》中國奧園（０３８８３）公布，接獲債權人通知，本金總額約

６﹒５１２億美元的融資因評級下調而要求償還。目前該集團並無付款或就替代付款安排與該等

債權人達成協議，而有關未還款可能觸發相關債權人可能有權要求其提前償還若干其他境外融資

安排，而有關債權人可能有權根據融資安排條款要求支付債務及╱或採取行動。

該集團指，由於公司評級下調導致若干境外融資安排下發生若干觸發事件，已一直與債權人

溝通，尋求於合理時間內協商，以達成一致方式解決相應問題。另外，該集團指，就奧園供應鏈

一期資產支持票據及奧盈供應鏈一期資產支持證券延遲贖回日期已分別獲相關持有人同意通過。

於持有人會議當天，有關票據及持證券項下到期總額分別約５﹒２２５億和１﹒５億元人民幣。

該集團指，鑒於面臨流動資金問題，無法保證將能於其他境外融資安排到期時履行財務責任

。倘無法履行責任償還，可能對業務、前景、財務狀況及經營業績造成重大不利影響。

該集團指，自今年下半年以來，中國房地產開發商遭到評級機構大範圍下調評級，為中國房

地產開發行業增長及發展提供資金的境外資本市場對有關開發商已實際關閉，導致業內公司無法

利用行業慣常融資渠道，對短期流動資金造成巨大壓力。（ｗｈ）

