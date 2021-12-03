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即市新聞

03/12/2021 19:10

《日入而息》滴滴出行美退市轉赴港上市，中國中免暫緩在港上市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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滴滴出行啟動紐交所退市工作，並準備回港上市；官媒表示期待滴滴重整出發；傳滴滴擬未來３
個月在港上市，明年６月前紐約退市；滴滴啟美股退市，部分Ａｐｐ即恢復中國應用商店上架　
美ＳＥＣ通過修正案，強制在美上市中企提交審計報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國中免突宣布暫緩在港上市，稱資本市場持續低迷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港交所（００３８８）前高層楊金隆涉貪案控罪不成立，上市顧問林楚華同脫罪　　　　　　　
港鐵（０００６６）初步估計廣告牌部件移位而擊中車門造成事故；車門脫落與列車無關，將調
查涉事廣告牌；港鐵Ｍｏｂｉｌｅ　ａｐｐ送１千分，為車門飛脫影響服務致歉　　　　　　　
本港１１月ＰＭＩ升至５２﹒６，增速為３個月最快；第三季港口貨物吞吐量按年跌１２﹒４％
本港新增３宗輸入包括一名船員，藍田安田邨患者確診　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指低收２２點報２３７６６，科指跌９２點報５９２５
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　滬綜指收升０﹒９％突破三千六，全周漲逾１％四連升
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　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》
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　　歐元最新報１﹒１３１２╱１３　，日圓最新報１１３﹒２７╱３０
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　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　ＴＮＳ與港交所（００３８８）等合作提供金融交易連接服務　　　
　　港交所前高層楊金隆涉貪案控罪不成立，上市顧問林楚華同脫罪　　
　　中手游（００３０２）與字節跳動旗下火山引擎簽訂戰略合作協議　
　　信達生物（０１８０１）旗下治療腫瘤藥品獲納入國家醫保目錄　　
　　美聯工商舖（００４５９）附屬公司終止收購高衡投資全部股權　　
　　恒隆（００１０１）旗下皓日首推１００個伙，入場費６８８﹒８萬
　　元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　和黃醫藥（０００１３）蘇泰達獲納入新版國家醫保藥品目錄，愛優
　　特獲續約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　新城悅服務（０１７５５）執董戚小明於場內購入公司合共５萬股，
　　涉６６﹒７３萬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　歌禮製藥（０１６７２）下午復牌，抗丙肝病毒藥品被納入國家醫保
　　目錄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　歐盟就匯控（００００５）等四行涉操縱匯市行為罰款逾３﹒４億歐
　　元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　港鐵（０００６６）初步估計廣告牌部件移位而擊中車門造成事故；
　　車門脫落與列車無關，將調查涉事廣告牌；港鐵Ｍｏｂｉｌｅ　ａｐ
　　ｐ送１千分，為車門飛脫影響服務致歉　　　　　　　　　　　　　
　　百度（０９８８８）Ａｐｏｌｌｏ自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑
　　」將落地重慶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　百濟神州（０６１６０）旗下治療ＨＩＶ藥品獲批准使用，另有三款
　　新藥納醫保目錄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　銀基集團（００８８６）有關申請財務重組，法院表示押後聆訊　　
　　太古地產（０１９７２）三里屯太古里西區正式開幕　　　　　　　
　　正商實業（００１８５）以１﹒６億人幣投得河南省登封市地皮　　
　　中國中免突宣布暫緩在港上市，稱資本市場持續低迷　　　　　　　
　　佳兆業健康（００８７６）執行董事及聯席總裁辭任　　　　　　　
　　恒騰網絡（００１３６）擬改名為「中國儒意控股」　　　　　　　
　　中銀香港（０２３８８）提供冬奧金銀紀念幣訂購服務　　　　　　
　　彩星集團（００６３５）、彩星玩具（００８６９）主席杜樹聲辭任
　　及退休，由陳光輝接任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　招商局中國基金（００１３３）再斥５０００萬人幣增持訊飛醫療股
　　份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　榮昌（０９９９５）旗下抗癌藥品獲納入國家醫保目錄　　　　　　
　　中航科工（０２３５７）董事長王學軍辭任，另聘任閆靈喜為總經理
　　中電信（００７２８）申訴要求阻止撤銷在美營運許可，但遭法院駁
　　回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　石藥集團（０１０９３）安复利克列入國家醫保目錄　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　世茂服務（００８７３）收購蘇州天翔物業７０％股權　　　　　　
　　翰森（０３６９２）旗下乙型肝炎藥品納入國家醫保目錄　　　　　
　　碧桂園（０２００７）１１月合同銷售?額按年跌２７﹒６％　　　
　　銀城國際控股（０１９０２）１１月合約銷售按年跌３５﹒２％　　
　　上坤地產（０６９００）首１１個月累計合約銷售金額２３４﹒１億
　　元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　人保財險副總裁兼財務負責人沈東突然落馬受查　　　　　　　　　
　　特斯拉召回２﹒１萬輛國產Ｍｏｄｅｌ　Ｙ電動汽車　　　　　　　
　　鄭慕智料大灣區保險售後中心將於未來數月完成細節敲定　　　　　
　　發改委擬上調明年煤炭長協基準價３成至７００元╱噸　　　　　　
　　中國民航局表示波音７３７ＭＡＸ有望今年底明年初復飛　　　　　
　　阿爾茨海默病新藥被納入醫保，降價超６０％　　　　　　　　　　
　　煤炭主產區煤價小幅下調，降價潮傳導至港口環節　　　　　　　　
　　１１月財新服務業ＰＭＩ跌至５２﹒１，利潤繼續受壓　　　　　　
　　人行續百億逆回購利率持平，本周淨回籠３７００億元　　　　　　
　　７４種藥品新增進入國家醫保目錄，１１種藥品調出　　　　　　　
　　內地擬十四五末單位工業增加值二氧化碳排放降１８％　　　　　　
　　首批試點養老理財產品面世，個人購買總額不超３００萬　　　　　
　　方正證券擬售瑞信證券、盛京銀行等股權，涉２５億元　　　　　　
　　銀保監表示支持科企直接融資，基金提供股權融資；保險集團控股公
　　司可以直接參與證券出借業務　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　重慶深圳等十城市成第二批智能網聯汽車協同發展城市　　　　　　
　　外媒表示花旗申請中國證券業務牌照，計劃申請期貨牌照　　　　　
　　２０２２年北京冬奧會明年２月４日開幕２０日閉幕　　　　　　　
　　北京冬奧組委表示境內觀眾票務安排正在研究中；賽時若現極端天氣
　　將啟動應急日程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　官媒表示期待滴滴重整出發　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　滴滴出行啟動紐交所退市工作，並準備回港上市；傳滴滴擬未來３個
　　月在港上市，明年６月前紐約退市；滴滴啟美股退市，部分Ａｐｐ即
　　恢復中國應用商店上架　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收跌０﹒２％，台積電擬正在試產３納米芯片　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　梁振英稱香港專業人士有責任將國家專業服務業「做大做強」　　　
　　港府歡迎紀律部隊評議會職方重返薪酬趨勢調查委員會　　　　　　
　　保監局開展風險評估教育，２４歲在職人士保障缺口可超２６０萬元
　　東奧國家隊代表團抵港訪問三天，將參加示範活動及大匯演　　　　
　　當局籲提防騙徒冒充金管局職員向市民索取個人資料　　　　　　　
　　中央決定在澳門設國安事務顧問技術顧問　　　　　　　　　　　　
　　澳門表示堅決擁護中央在澳設國安顧問　　　　　　　　　　　　　
　　本港１１月ＰＭＩ升至５２﹒６，增速為３個月最快；第三季港口貨
　　物吞吐量按年跌１２﹒４％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　深股通額度全日用近５４億元，外資連續三日淨流入；滬股通額度全
　　日用８２億，外資流入９２億創１個月新高　　　　　　　　　　　
　　致同表示５８％恒生綜指成分股公司提及重大氣候事宜影響；致同料
　　可持續發展、ＥＳＧ和氣候變化改變企業營運方式　　　　　　　　
　　中原ＣＣＬ按周升０﹒７７％，七大指數齊回升　　　　　　　　　
　　２０２１年到期銀債本月派第六次息，年息３厘　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《內房困局》　
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　　世茂（００８１３）抵押上海總部大樓融資，集團回應市場常規操作
　　業主投訴買房一周房企降價７０萬，官方表示屬市場行為　　　　　
　　標普表示房產行業容錯空間較小，部分民企自救能力堪憂　　　　　
　　華南城（０１６６８）鄭州公司要求部分員工放假４個月，月薪僅過
　　千　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　橋水進軍中國，創始人遭共和黨參議員批評道德淪喪　　　　　　　
　　秦剛稱中國將縮短美國企業高管赴華旅行審批時間　　　　　　　　
　　立陶宛貨品進口中國受阻，官媒表示立媒炒作，做賊心虛　　　　　
　　美ＳＥＣ通過修正案，強制在美上市中企提交審計報告　　　　　　
　　美歐主持中國議題對話後，表示關注香港及台海問題　　　　　　　
　　耶倫稱下調關稅不會扭轉現時通貨膨脹問題　　　　　　　　　　　
　　華春瑩夜召日駐華大使就安倍涉華言論提出嚴正抗議　　　　　　　
　　外交部副部長樂玉成稱中國是當之無愧民主國家　　　　　　　　　
　　秦剛稱中美經貿關係本質是互利共贏，不是我贏你輸　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《汽車新勢力》　
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　　拜騰汽車被強制執行１４３０萬元人民幣　　　　　　　　　　　　
　　據報東風參投並擬代工前大眾高管新創電動車品牌　　　　　　　　
　　據報豐田將在華推全電動小型轎車，使用比亞迪電池　　　　　　　
　　工信部表示做好電動車低溫性能技術保障，防極寒天氣　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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本港新增３宗輸入包括一名船員，藍田安田邨患者確診　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北京新增１例本土病例，為哈爾濱市來京人員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大連初步查明「１１．０３」疫情因冷鏈企業違法犯罪　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國泰航空計劃明年招聘數百名機師　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
澳洲發現首宗Ｏｍｉｃｒｏｎ社區感染個案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
藍田安田邨安健樓完成強檢，無發現確診個案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《通關在望》　
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傳通關每日名額以１千「起步」，爭取新春加至５千　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
消息指粵港免檢疫通關將於立法會選舉後啟動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
聶德權稱能否通關並非與接種率數字掛勾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
薛永恒稱已增加人手及外展隊協助市民使用港康碼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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（ｚｚ）

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