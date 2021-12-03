《日入而息》滴滴出行美退市轉赴港上市，中國中免暫緩在港上市

《今天重點》

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滴滴出行啟動紐交所退市工作，並準備回港上市；官媒表示期待滴滴重整出發；傳滴滴擬未來３

個月在港上市，明年６月前紐約退市；滴滴啟美股退市，部分Ａｐｐ即恢復中國應用商店上架

美ＳＥＣ通過修正案，強制在美上市中企提交審計報告

中國中免突宣布暫緩在港上市，稱資本市場持續低迷

港交所（００３８８）前高層楊金隆涉貪案控罪不成立，上市顧問林楚華同脫罪

港鐵（０００６６）初步估計廣告牌部件移位而擊中車門造成事故；車門脫落與列車無關，將調

查涉事廣告牌；港鐵Ｍｏｂｉｌｅ ａｐｐ送１千分，為車門飛脫影響服務致歉

本港１１月ＰＭＩ升至５２﹒６，增速為３個月最快；第三季港口貨物吞吐量按年跌１２﹒４％

本港新增３宗輸入包括一名船員，藍田安田邨患者確診

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《即日市況》

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恒指低收２２點報２３７６６，科指跌９２點報５９２５

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《深滬股市》

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滬綜指收升０﹒９％突破三千六，全周漲逾１％四連升

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《美元匯價》

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歐元最新報１﹒１３１２╱１３ ，日圓最新報１１３﹒２７╱３０

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《公司資訊》

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ＴＮＳ與港交所（００３８８）等合作提供金融交易連接服務

港交所前高層楊金隆涉貪案控罪不成立，上市顧問林楚華同脫罪

中手游（００３０２）與字節跳動旗下火山引擎簽訂戰略合作協議

信達生物（０１８０１）旗下治療腫瘤藥品獲納入國家醫保目錄

美聯工商舖（００４５９）附屬公司終止收購高衡投資全部股權

恒隆（００１０１）旗下皓日首推１００個伙，入場費６８８﹒８萬

元

和黃醫藥（０００１３）蘇泰達獲納入新版國家醫保藥品目錄，愛優

特獲續約

新城悅服務（０１７５５）執董戚小明於場內購入公司合共５萬股，

涉６６﹒７３萬

歌禮製藥（０１６７２）下午復牌，抗丙肝病毒藥品被納入國家醫保

目錄

歐盟就匯控（００００５）等四行涉操縱匯市行為罰款逾３﹒４億歐

元

港鐵（０００６６）初步估計廣告牌部件移位而擊中車門造成事故；

車門脫落與列車無關，將調查涉事廣告牌；港鐵Ｍｏｂｉｌｅ ａｐ

ｐ送１千分，為車門飛脫影響服務致歉

百度（０９８８８）Ａｐｏｌｌｏ自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑

」將落地重慶

百濟神州（０６１６０）旗下治療ＨＩＶ藥品獲批准使用，另有三款

新藥納醫保目錄

銀基集團（００８８６）有關申請財務重組，法院表示押後聆訊

太古地產（０１９７２）三里屯太古里西區正式開幕

正商實業（００１８５）以１﹒６億人幣投得河南省登封市地皮

中國中免突宣布暫緩在港上市，稱資本市場持續低迷

佳兆業健康（００８７６）執行董事及聯席總裁辭任

恒騰網絡（００１３６）擬改名為「中國儒意控股」

中銀香港（０２３８８）提供冬奧金銀紀念幣訂購服務

彩星集團（００６３５）、彩星玩具（００８６９）主席杜樹聲辭任

及退休，由陳光輝接任

招商局中國基金（００１３３）再斥５０００萬人幣增持訊飛醫療股

份

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《國企紅籌》

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榮昌（０９９９５）旗下抗癌藥品獲納入國家醫保目錄

中航科工（０２３５７）董事長王學軍辭任，另聘任閆靈喜為總經理

中電信（００７２８）申訴要求阻止撤銷在美營運許可，但遭法院駁

回

石藥集團（０１０９３）安复利克列入國家醫保目錄

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《神州民企》

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世茂服務（００８７３）收購蘇州天翔物業７０％股權

翰森（０３６９２）旗下乙型肝炎藥品納入國家醫保目錄

碧桂園（０２００７）１１月合同銷售?額按年跌２７﹒６％

銀城國際控股（０１９０２）１１月合約銷售按年跌３５﹒２％

上坤地產（０６９００）首１１個月累計合約銷售金額２３４﹒１億

元人民幣

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《中國要聞》

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人保財險副總裁兼財務負責人沈東突然落馬受查

特斯拉召回２﹒１萬輛國產Ｍｏｄｅｌ Ｙ電動汽車

鄭慕智料大灣區保險售後中心將於未來數月完成細節敲定

發改委擬上調明年煤炭長協基準價３成至７００元╱噸

中國民航局表示波音７３７ＭＡＸ有望今年底明年初復飛

阿爾茨海默病新藥被納入醫保，降價超６０％

煤炭主產區煤價小幅下調，降價潮傳導至港口環節

１１月財新服務業ＰＭＩ跌至５２﹒１，利潤繼續受壓

人行續百億逆回購利率持平，本周淨回籠３７００億元

７４種藥品新增進入國家醫保目錄，１１種藥品調出

內地擬十四五末單位工業增加值二氧化碳排放降１８％

首批試點養老理財產品面世，個人購買總額不超３００萬

方正證券擬售瑞信證券、盛京銀行等股權，涉２５億元

銀保監表示支持科企直接融資，基金提供股權融資；保險集團控股公

司可以直接參與證券出借業務

重慶深圳等十城市成第二批智能網聯汽車協同發展城市

外媒表示花旗申請中國證券業務牌照，計劃申請期貨牌照

２０２２年北京冬奧會明年２月４日開幕２０日閉幕

北京冬奧組委表示境內觀眾票務安排正在研究中；賽時若現極端天氣

將啟動應急日程

官媒表示期待滴滴重整出發

滴滴出行啟動紐交所退市工作，並準備回港上市；傳滴滴擬未來３個

月在港上市，明年６月前紐約退市；滴滴啟美股退市，部分Ａｐｐ即

恢復中國應用商店上架

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒２％，台積電擬正在試產３納米芯片

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《其他消息》

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梁振英稱香港專業人士有責任將國家專業服務業「做大做強」

港府歡迎紀律部隊評議會職方重返薪酬趨勢調查委員會

保監局開展風險評估教育，２４歲在職人士保障缺口可超２６０萬元

東奧國家隊代表團抵港訪問三天，將參加示範活動及大匯演

當局籲提防騙徒冒充金管局職員向市民索取個人資料

中央決定在澳門設國安事務顧問技術顧問

澳門表示堅決擁護中央在澳設國安顧問

本港１１月ＰＭＩ升至５２﹒６，增速為３個月最快；第三季港口貨

物吞吐量按年跌１２﹒４％

深股通額度全日用近５４億元，外資連續三日淨流入；滬股通額度全

日用８２億，外資流入９２億創１個月新高

致同表示５８％恒生綜指成分股公司提及重大氣候事宜影響；致同料

可持續發展、ＥＳＧ和氣候變化改變企業營運方式

中原ＣＣＬ按周升０﹒７７％，七大指數齊回升

２０２１年到期銀債本月派第六次息，年息３厘

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《內房困局》

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世茂（００８１３）抵押上海總部大樓融資，集團回應市場常規操作

業主投訴買房一周房企降價７０萬，官方表示屬市場行為

標普表示房產行業容錯空間較小，部分民企自救能力堪憂

華南城（０１６６８）鄭州公司要求部分員工放假４個月，月薪僅過

千

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《大國博弈》

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橋水進軍中國，創始人遭共和黨參議員批評道德淪喪

秦剛稱中國將縮短美國企業高管赴華旅行審批時間

立陶宛貨品進口中國受阻，官媒表示立媒炒作，做賊心虛

美ＳＥＣ通過修正案，強制在美上市中企提交審計報告

美歐主持中國議題對話後，表示關注香港及台海問題

耶倫稱下調關稅不會扭轉現時通貨膨脹問題

華春瑩夜召日駐華大使就安倍涉華言論提出嚴正抗議

外交部副部長樂玉成稱中國是當之無愧民主國家

秦剛稱中美經貿關係本質是互利共贏，不是我贏你輸

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《汽車新勢力》

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拜騰汽車被強制執行１４３０萬元人民幣

據報東風參投並擬代工前大眾高管新創電動車品牌

據報豐田將在華推全電動小型轎車，使用比亞迪電池

工信部表示做好電動車低溫性能技術保障，防極寒天氣

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《新冠肺炎》

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本港新增３宗輸入包括一名船員，藍田安田邨患者確診

北京新增１例本土病例，為哈爾濱市來京人員

大連初步查明「１１．０３」疫情因冷鏈企業違法犯罪

國泰航空計劃明年招聘數百名機師

澳洲發現首宗Ｏｍｉｃｒｏｎ社區感染個案

藍田安田邨安健樓完成強檢，無發現確診個案

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《通關在望》

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傳通關每日名額以１千「起步」，爭取新春加至５千

消息指粵港免檢疫通關將於立法會選舉後啟動

聶德權稱能否通關並非與接種率數字掛勾

薛永恒稱已增加人手及外展隊協助市民使用港康碼

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