《股林淘金－林家亨》趁跌市抽新股，北海康成（１２２８）值博

《股林淘金》自２０１２年，北海康成製藥在中國專注於罕見病的生物醫藥公司，致力於研

究、開發及商業化生物科技療法。擁有１３個巨大市場潛力的藥物資產組成的全面管線，包括三

個已上市產品、四個處於臨床階段的候選藥物、一個處於ＩＮＤ準備階段、兩個處於臨床前階段

，另外三個基因治療專案處於先導識別階段，身處背後的是罕見病正在增長的市場規模。據

Ｆｒｏｓｔ＆Ｓｕｌｌｉｖａｎ預計，罕見病將會影響全球３﹒５％至５﹒９％的人口，全球罕

見病藥物市場規模也將由２０２０年的１３５１億美元增至２０３０年的３８３３億美元，年複

合增長率為１１％。其中，中國罕見病藥物市場預計將由２０２０年１３億美元高速增至

２０３０年２５９億美元，年複合增長率高達３４﹒５％。



北海康成的產品及候選產品均針對部分最常見的罕見病及罕見的腫瘤適應症，包括但不限於

膠質母細胞瘤（ＧＢＭ）及黏多糖貯積症ＩＩ型（ＭＰＳＩＩ或亨特氏綜合症）。其核心產品

ＣＡＮ００８是一種正開發用於治療ＧＢＭ（多形性膠質母細胞瘤）的糖基化ＣＤ９５－Ｆｃ融

合蛋白，北海康成在２０２１年４月獲批准在中國對ＧＢＭ患者進行一線２期試驗。２０２１年

１０月已完成中國首例患者給藥，公司計劃在中國商業化該產品，業務前景十分廣闊。



此次北海康成港股ＩＰＯ，共吸引了６名基石投資者認購，其中包括ＲＡ Ｃａｐｉｔａｌ

、Ｊａｎｕｓ Ｉｎｖｅｓｔｏｒｓ、Ｇｅｎｅｒａｌ Ａｔｌａｎｔｉｃ、Ｈｕｄｓｏｎ

Ｂａｙ、瑞華資本以及藥明生物等生物科技領域的知名企業和國際頂級長線投資基金，同時基石

投資金額達到６０００萬美元。專業機構看中的是北海康成集市場前景廣闊、產品實力及團隊力

量強大的優勢。綜合而言，建議投資者可以現金認購，可以作為中、長線持有。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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