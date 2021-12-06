《牛熊志選－陳其志》資金流入騰訊認購證及牛證

《牛熊志選》恒指走勢疲弱，連日來在２３５００點至２３８００點附近整固，尋找支持，

策略上宜採取較審慎的短線部署。恒指牛熊證資金流情況，截至周四（２日）過去５個交易日，

恒指牛證合共錄得約４﹒９２億港元資金淨流入，顯示有資金流入好倉，恒指熊證則累計約

２﹒６４億港元資金淨流出，顯示有淡倉資金套現。街貨分布方面，截至周四，恒指牛證街貨主

要在收回價２３０００點至２３２９９點之間，累計相當約２９３０張期指合約；熊證街貨主要

在收回價２４４００點至２４６９９點之間累計了相當約１４７２張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至２０﹒７％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

０﹒５個波幅點至２２﹒２％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅上升０﹒５個波幅點至２２﹒８％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降１﹒２個波幅點至

２５﹒１％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至３５﹒３％；中石油

（００８５７）的引伸波幅下降２﹒２個波幅點至３２﹒７％；中海油（００８８３）的引伸波

幅下降１﹒０個波幅點至２８﹒７％；建行（００９３９）的引伸波幅上升１﹒６個波幅點至

２１﹒７％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降０﹒５個波幅點至２６﹒０％；工行

（０１３９的引伸波幅上升１﹒２個波幅點至２２﹒１％；平保（０２３１８）的引伸波幅維持

於３４﹒６％的水平；南中（０２８２２）的引伸波幅下降１﹒０個波幅點至２０﹒９％。

輪證看好資金流方面，截至周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約７１３６萬元

資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行使

價約５５０元至５７３元附近的中期價外條款，實際槓桿約９﹒３倍至１１﹒０倍；牛證方面，

資金留意收回價４０６元至４４０元之間的較貼價條款，收回距離約４﹒９％至１２﹒２％，槓

桿約７﹒５倍至１６﹒０倍。另外，阿里（０９９８８）相關認購證及牛證期內錄得約４８７３

萬元資金淨流入部署，資金留意行使價１４１元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約

５﹒３倍；牛證方面，資金留意收回價１０２元至１１４元之間的較貼價條款，收回距離約

３﹒７％至１３﹒３％，槓桿約６﹒１倍至１７﹒４倍。

至於看淡資金流方面，期內遠洋（０１９１９）的相關認沽證及熊證合共錄得約１８２萬元

資金淨流入部署。遠洋認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約９元至１０元附近的中期價外

條款，實際槓桿約２﹒２倍至２﹒３倍；熊證方面，資金主要留意收回價１４元至１６元附近的

條款，收回距離約４﹒２％至２２﹒６％，槓桿約３﹒６倍至１１﹒７倍。《法興證券上市產品

銷售部主管 陳其志》



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