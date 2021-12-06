《運籌帷幄－梁業豪》比特幣短期形勢分析

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和５０％

，局勢則均屬顯著向淡。比特幣曾於上月１０日（紐約時間）創出歷史新高價６８９２５元（美

元．下同），不少投資者都以為另一個強勢單邊升市已從１０月２８日低位５７６１２展開，傳

媒亦紛紛增強了加密貨幣市況的報道。上周六（４日）價位一度急至４２１０１元，然後反彈，

卻無改短期反覆向淡之勢。９月２１日低位３９６７８元為當前短期重要支持位，不宜有失。至

於短期重要阻力位，則從上月３０日高位５９１７４元下移至２８日低位５３４８２元。

日線圖上，保歷加通道底部支持不但失守，並見轉為下移，限制價位的反彈空間。此外，

ＳＡＲ極點低位５２０６２元支持失守後，５７５９９元立即成為了短期阻力位。ＲＳＩ利淡，

但仍未算超賣（未跌穿２０天線）；另一方面，ＳＴＣ的％Ｋ仍險守於％Ｄ之上。最後，

ＭＡＣＤ正在營造「牛差離」利好轉向形態，但投資者應耐心等候圖表形勢轉好，才入市博短期

反彈，而非主觀地判斷跌浪底已經出現。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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