《ＥＴＦ解碼－羅博仁》洞察中國債券的趨勢和影響投資因素

《ＥＴＦ解碼》目前，中國在岸債券市場的規模已突破１２５萬億人民幣，成為全球第二大

債券市場。在持續低息的環境下，債市穩定的收益正吸引更多投資者關注。過往，投資中國債券

的主要是機構投資者，但隨著多隻中國債券ＥＴＦ相繼推出市場，同時入場門檻較低，為個人投

資者提供投資在岸中國債市的選項。本期我們探討近年外資流入中國債券市場的趨勢，以及投資

中國債券的考慮因素。



＊外資流入中國債券市場的催化劑＊



中國債券市場持續對外開放，離岸投資者參與的途徑包括銀行間債券市場（ＣＩＢＭ

Ｄｉｒｅｃｔ）和債券通（Ｂｏｎｄ Ｃｏｎｎｅｃｔ）。自２０１９年４月以來，中國債券獲

納入多隻全球債券指數，均有助帶動外資流入中國債券市場。過去三年，外資持有中國債券的規

模上升至人民幣３﹒８４萬億元，佔在岸債券流通量的３﹒２％。

外資所持有的中國債券高度集中於中國政府債券和政策性銀行債券，截至２０２１年７月底

，中國政府債券和政策性銀行債券分別佔外資持有中國債券金額的５９％和２８％。可是，與其

他地區的主權債市場相比，外資在中國政府債券市場的參與度仍然偏低；在２０２０年底，離岸

投資者持有中國政府債券的１０％；反觀美國國債市場中的海外投資者比例則高達２６﹒４％。

隨著中國政府債券獲納入國際指數，包括自２０２１年１０月起加入富時世界國債指數

（ＷＧＢＩ），而中國債券的權重料將逐步增加至５﹒２５％，流入中國政府債券的新資金或有

機會達到１，３００至１，６００億美元，並分階段在３６個月內投入市場。



＊以中國債券提升收益＊



除了指數納入外，中國政府債券的收益率也帶動外資流入債券市場。目前中國１０年期國債

的孳息率約２﹒９２％，而美國１０年期國債的孳息率約為１﹒６０％，此外，中國政府債券的

孳息率曲線較為平坦（即短期及長期債券的孳息率差距較少），短期中國政府債券（期限為３個

月至１年）的孳息率約２﹒３％，與前述之１０年期國債孳息率僅相差大概６０點子。

從風險回報角度而言，中國債券比主要已發展債券市場亦較優勝。以彭博巴克萊美元綜合（

未對沖）指數系列（Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ Ｂａｒｃｌａｙｓ ＵＳＤ Ａｇｇｒｅｇａｔｅ

Ｉｎｄｅｘ ｓｅｒｉｅｓ）中的寬基債券指數，對比美國、日本、英國、中國和全球整體債券

市場的風險回報情況，發現中國債券的回報╱波動比率較以上市場高。另外，由於中國債券與其

他主要債券市場的相關性較低，中國債券或可成為固定收益投資組合的分散風險工具。

中國債券投資涉及特定風險，例如在發展中市場發行的債券的波動性或會較高，流動性或會

較低，內地信用評級機構所採用的評審準則或有別於海外信用評級準則，兩者或不能直接比較。



＊運用ＥＴＦ投資中國債券＊



中國債券的收益潛力不容忽視，ＥＴＦ或可為個人投資者提供較低成本和較便捷渠道，投資在

岸中國債券市場。香港ＥＴＦ市場提供多種中國債券ＥＴＦ產品選擇，涵蓋中國政府債券、政策

性銀行債券及房地產債券，於２０２１年１０月，香港上市的中國債券ＥＴＦ錄得超過４０億港

元資金流入，資產管理規模超過７７億港元，較去年底增長逾１０倍。

香港市場的ＥＴＦ在亞洲時區交易，全面覆蓋中國在岸債券市場的交易時間，為投資者提供

價格發現優勢。此外，香港交易所最近推出多項費用寬免措施，包括免除固定收益或貨幣市場

ＥＴＦ交易的交易系統使用費，有助投資者降低交易成本。

ＥＴＦ與其他投資產品一樣涉及風險，無法保證獲利。投資者在作出任何投資決定之前，應

先了解清楚ＥＴＦ及其相關投資風險。如欲了解更多，歡迎瀏覽香港交易所網頁：

ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｅｘ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱Ｐｒｏｄｕｃｔｓ╱

Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ╱Ｅｘｃｈａｎｇｅ－Ｔｒａｄｅｄ－Ｐｒｏｄｕｃｔｓ╱

Ｏｖｅｒｖｉｅｗ？ｓｃ＿ｌａｎｇ＝ｚｈ－ＨＫ。

《香港交易所交易所買賣產品主管 羅博仁》



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