《一周攻略－周進略》全球疫情亂陣腳，央行難蕭規曹隨

《一周攻略》隨著下一屆美聯儲主席人選的宣布，投資者馬上重整思維，大家的想法都符合

理性預期，雖然消息出台和證實後的反應，看來似乎是完全相反。是的，假如大家一直跟進事態

發展，不難發現，最初消息出現，有傳鮑威爾將獲得美國總統的提名，連任美聯儲主席一職，外

界幾乎一致讚好，可以見諸於當日那幾個小時的資產價格，風險資產向上，避險情緒收歛。



＊美聯儲繼任人，不同解讀角度＊



然而，不出幾個小時，當美國總統真的在台上宣布此消息，而根據當前形勢，基本上宣布提

名幾可等同必然獲得通過，外界的反應突然間是１８０度的轉向，幾小時前的風險資產價格，不

但收窄升幅，部分甚至由升轉跌，至於避險資產則此消彼長，明顯跑出。

以此觀之，市場上的兩股力量，起碼就著美聯儲人選，以至人選帶來的政策含義，出現了即

時的反應角力。至於哪一方的力量較強，當然不能只看一個交易日，而是跟進觀察隨後幾個交易

日，則趨勢相當明顯，是後者佔上風。



＊疫情所及，需求驟變＊



究竟應如何理解此一現象？首先，一開始即跑出的，是對於美聯儲主席人選獲確定，可以消

除不明朗因素，包括對於未來幾年貨幣政策的延續性，有較正面的評價。反觀之後逆轉的，顯然

是不相信單憑美聯儲主席人選的確定，可以真的左右大局，包括無視眼前的通脹形勢，以至央行

愈來愈難以作取捨的困境。

的確，即使美聯儲主席鮑威爾沒有在接受議員質詢是放棄所謂通脹是暫時性的字眼，只要目

前月復月的數據一直往上走，終有一個臨界點是央行不能坐視不理，儘管最終事態發展可能證明

，其實央行的理解一直是對的，包括由疫情帶來非比尋常的需求驟降及急升，以至一時之間供應

未能到短的所謂供應鏈瓶頸，令物價在疫情受控後有相當急升，但這基本上不是真正意義下，由

貨幣供應增加帶動的普遍物價持續上升，只要假以時日，物價趨升的壓力將紓緩。



＊物價向上，形成預期＊



問題是，這些長遠是正確的情況，跟短期大家所見的，完全不同，大家只會從身邊最貼身也

最切身的環節，看跟其最有關的消費物價，以局部推斷全部的方式，去估計整體普遍物價如何，

而不可能真的有一個絕對客觀的全面形勢。以此觀之，大家最怕的是今日不買，明天更貴，後天

再要貴上好一大段，故此便急於完成消費，而這提早消費，自然把疫情後的物價上漲，到放大了

效果，變成大家的信念和擔憂，最終以行動反映出來，並因為真金白銀的購買，形成自我實現預

言。

如今看來，通脹大有可能是自我實現預言，果如是，基於美國經濟的就業情況不俗，若央行

放軟手腳不去加息，似乎根本不能扭轉外界已經形成了的理性預期，屆時有可能急急忙忙的一次

過加幅很大，又或者緊接地連續地加好幾次，則對於資產價格估值的負面影響，可能遠超大家原

本的預期。



＊矯枉若須過正，市場馬上改觀＊



此一格局，大有矯枉必須過正的可能性，投資者小心行事，實在可以理解。據此，部分人在

美聯儲下一任主席人選大定後，馬上進行此前瞻性的押注，並非沒有理由，反正自己不這樣想，

別人也有可能這樣想，而別人更有可能設想我們都是這樣想，則博奕論的基本推斷便是大家會一

窩蜂的提前反映，寧願之後再去改觀不遲，始終把資產倉位調節，由多賺變少賺是一回事，由賺

變蝕則是另一回事，大家都不想太慢動作。

無論如何，以上這一切，基本上在未有疫情轉差，包括新變種出現，已經一直發生，力度之

大已經扭轉了外界的想法，尤其港股似乎已不容易承接季初的先低後高，形態已經改觀。



＊既要退市，復有加息＊



大家要有心理準備，未來一年甚至兩年，大家都會困擾在美聯儲如何決定，既要不影響市場

震盪之下退市，復有疫情後遺症帶來的物價壓力帶來通脹預期和加息必要，對於之前幾年行之有

效的經驗，大家要小心衡量適合與否，皆因央行現在的決策環境，不容易蕭規曹隨，而是進退兩

難，而這一點是沒有全球疫情打亂陣腳所難以想像的。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》

（本欄逢周一刊出）



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