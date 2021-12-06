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即市新聞

06/12/2021 09:23

《套期保值－蕭猷華》美上市中概股急跌，港股或是低吸良機

　　《套期保值》美股三大指數周五（３日）下跌，道指跌５９點，納指下挫近２％，跌２９５
點。反映９８間在美國上市的內地大型公司股票的納斯達克金龍指數（Ｎａｓｄａｑ　
Ｇｏｌｄｅｎ　Ｄｒａｇｏｎ　ＣｈｉｎａＩｎｄｅｘ）大跌９﹒１％，創２００８年以來最大
單日跌幅。與此同時，美國上市的中概股普遍收跌。另外，騰訊（００７００）、阿里巴巴
（０９９８８）、美團（０３６９０）ＡＤＲ股價大幅下跌。美國證券交易委員會公布《外國公
司問責法》的新規和細則，要求在美國上市的中國企業交出審計底稿，證明不受中國政府控制或
擁有，不符合要求的中慨企業要除牌，港交所（００３８８）受惠預期更多中慨股回流，上周五
急升１８﹒８０元，收４５０﹒８０元。

　　美國勞工部公布１１月非農新增職位只增加２１萬份，較預期的５５萬份和１０月的
５４﹒６萬份為差，失業率由１０月的４﹒６％下降至１１月的４﹒２％。失業率下跌由於找工
作人數減少或已推出勞工市場，他們靠疫情時政府派錢、投資和儲蓄過活。美國１０年國債息率
在就業數據公布後，跌至１﹒３５％水平，反映債券投資者認為美國正受變種病毒影響，經濟有
倒退跡象，而且通脹猛烈，憂慮有潛在滯脹風險。聯儲局政策可謂進退兩難，究竟要壓通脹？還
是保經濟？

　　港股ＡＤＲ預期今天恒指跌近５００點至２３３００點以下，主要由中概股、科技股拖累。
筆者認為這波ＡＴＭＸ股價下跌與本身基本因素無關，純粹因為美國監管要求提升，導致投資者
拋售美國中概股，加上市場早已預期之中。此外，中港股市其實也有利好因素，國務院總理李克
強上周五指出，適時需要降存款準備金；美國財長耶倫承認調低中國貨品關稅有利降低美國通脹
。美國上市中概股被洗倉，反而吸引資金回流，港股或是低吸良機。
《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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