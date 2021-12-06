《ＩＰＯ反應》凱萊英醫藥上市定價３８８元，招股價範圍中間偏上

《經濟通通訊社６日專訊》凱萊英醫藥（０６８２１）公布招股上市每股Ｈ股定價為３８８

元，為招股價範圍３５０元至４１０元之中間偏上水平。該股將於本周四（９日）公布公開招股

結果及國際發售踴躍程度，翌日（１０日）聯交所主板掛牌。

凱萊英醫藥是ＣＤＭＯ公司，提供貫穿藥物開發及生產全過程的綜合解決方案。（ｍｈ）

