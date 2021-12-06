《新股上市》青瓷遊戲開招入場費約７０７０元，股東包括騰訊阿里

《經濟通通訊社６日專訊》內地移動遊戲開發商青瓷遊戲（０６６３３）在港上市，全球發

售８５００萬股，國際及香港發分別佔九成及一成，今日起至本周四（９日）中午公開招股，招

股價１１﹒２０元至１４元，一手５００股「入場費」為７０７０﹒５４元。該股１２月１６日

掛牌，聯席保薦人中金及中信証劵。

據青瓷遊戲招股書介紹，集團為中國休閒遊戲（尤其是放置類遊戲）及Ｒｏｇｕｅ－

ｌｉｋｅ ＲＰＧ的領軍企業，已開發、發行並運營多款遊戲，截至１１月２７日，運營六款移

動遊戲，且擁有１０款移動遊戲儲備。騰訊（００７００）、阿里巴巴集團（０９９８８）持有

股權。

青瓷遊戲引入６名基石投資者，合共認購７０００萬美元股份，投資者包括：農行

（０１２８８）（滬：６０１２８８）旗下農銀國際資產管理、阿里巴巴集團旗下公司阿里巴巴

庫卡、博裕資本、廣發證券（０１７７６）旗下廣發全球資本公司、嘉實基金，以及廈門盈趣科

技（深：００２９２５）旗下Ｉ－Ｃｈｉｎａ。

假設每股發售價１２﹒６元（即招股價中位數），青瓷遊戲淨額集資約９﹒７８億元，當中

約３５％用於擴大遊戲產品組合及投資的遊戲研發能力及相關技術，約２５％在未來兩至三年內

拓展海外市場業務，約１５％用於加強在中國移動遊戲市場的遊戲發行及運營能力以及「青瓷」

品牌和集團的ＩＰ的市場知名度，約１５％在未來三至五年內對移動遊戲產業鏈上下游公司進行

戰略投資及收購，餘下１０％作為營運資金及一般企業用途。（ｍｈ）

