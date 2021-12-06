【中概股股災】阿里巴巴創新低後曾收窄近半跌幅，惟專家籲勿估底

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻６日報道》美國證交會（ＳＥＣ）上周五（３日）通過修訂《外

國公司問責法》，僅在美國上市半年的滴滴（ＤＩＤＩ）同日亦宣布退市，市場憂慮中概股面對

中美監管部門的雙重夾擊，觸發中概股上周五股災。一眾中概科技股今早亦「難逃一劫」，其中

阿里巴巴（０９９８８）曾插逾８％，低見１０９﹒５元，再創上市新低。專家認為，監管陰霾

及美國加快「收水」步伐均不利科技股，籲現階段不宜沾手。



＊美國收緊中概股監管，中方澄清沒推動中概股退市＊



美國證交會上周五通過修訂《外國公司問責法》，正式要求外國公司提供審計底稿檢查，否

則需於三年內除牌。公司亦需向當局提交文件，申報是否由外國政府擁有或控制。

《問責法》於２０２０年底由時任總統特朗普簽署，法案明確指出，若外國公司未能連續三

年呈交審計報告予美國上市公司會計監管委員會（ＰＣＡＯＢ）審核，將禁止在任何交易所上市

；同時給予美國停牌及除牌權力。

不過，中證監昨日（５日）向市場大派定心丸，重申有關中方禁止協議控制（ＶＩＥ）架構

企業赴境外上市，並推動中概股退市的報道「完全是誤讀」，當局正與美國監管機構溝通並取得

積極進展。



＊滴滴上市僅半年即退市，股價上日大插逾兩成＊



中概股壞消息不止於此。滴滴上周五宣布展開美國退市工作，並準備回流香港掛牌。據內地

媒體報道，滴滴最快將於明年首季赴港上市，隨後才將美股除牌，讓投資者無縫交接。市場原先

預期滴滴會先私有化，之後再到香港上市，一度刺激股價炒高逾一成。不過，其後滴滴澄清私有

化傳聞不實，拖累股價上周五大插逾２２％，收報６﹒０７美元。

事實上，中概股目前可謂「腹背受敵」，除了面對美國審計監管外，內地網信辦近月就「數

據安全管理」公開徵求意見，要求擁有百萬人以上個人信息的公司赴海外上市需申報及審查。



＊阿里再創新低，溫傑：美國加快「收水」為科技股灰犀牛＊



在港上市的中概股再度捱沽。阿里巴巴（０９９８８）早市初段隨則插８﹒２９％，低見

１０９﹒５元，再創上市新低，惟隨後獲買盤支持，收復部分失地，中午仍跌５﹒３６％，報

１１３元。至於今日正式染藍的京東集團（０９６１８）及網易（０９９９９），股價分別跌

３﹒３％及５﹒０２％，收報３１１元及１６０﹒７元。小鵬汽車（０９８６８）及理想汽車

（０２０１５）早市亦再插逾１０％及近１７％。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，現階段難以評估中美監管部門會否對中概股的監管加辣，但滴滴退市令

市場加深對其他中概股加快退市的憂慮，因此中概股氣氛短期難大為改善。

除此之外，溫傑提醒，美國聯儲局於月中討論加快「收水」步伐亦不利科技股表現，故不建

議投資者現階段估底部署科技股。

溫傑對股價不斷沉底的阿里巴巴感失望，籲高位持貨者不宜在股價跌至低殘時沽貨，待反彈

時才趁機減持。他亦提醒投資者需嚴守低於買入價一成至一成半作止蝕的紀律，以免日後再出現

類似情況。

至於京東及網易，溫傑認為，市場已消化染藍利好因素，重新著重行業氣氛和股份基本面，

令兩隻股份均出現回吐。京東目前面對的監管風險不大和業務增速較阿里巴巴快，適合中長線部

署，惟短期仍受累於行業氣氣轉差。至於網易，溫傑並不看好，主要由於內地新遊戲版號遲遲未

批出，更傳最快三至四月才有消息。另外，網易自十月以來的走勢相對其他科技股強，在市況轉

差下，其下跌空間亦較大，宜回落至１５０元才吼位部署。

