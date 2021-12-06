《盤後部署》好友仍未投降且負面政策籠罩，恒指短線或下試二萬三

《經濟通通訊社６日專訊》恒指低開３４６點報２３４２０點。科技股續成重災區，

ＡＴＭ拖累恒指跌逾２００點，加上高估值股份如藥明（０２２６９）、比亞迪（０１２１１）

及李寧（０２３３１）齊齊急挫，拖累恒指一度低見２３３３１４點挫逾４００點。最終恒指收

報２３３４９點，跌４１７點或跌１﹒７６％，主板成交１７００﹒２０億元。國企指數報

８２７４點，跌１８０點或跌２﹒１４％。恒生科技指數報５７２７點，跌１９８點或跌

３﹒３４％。

Ａ股下跌，上證綜合指數報３５８９點，跌１８點或跌０﹒５０％，成交５２８２﹒３０億

元人民幣。深證成份指數報１４７５２點，跌１３９點或跌０﹒９３％，成交３１８５﹒６７億

元人民幣。



＊借中概股危機長線部署科技股＊



筆者料恒指短線下試二萬三關機會頗大。科技股為恒指權重股，目前持續弱勢，只要情況依

舊，恒指難見曙光。參考券商上星期五（３日）的牛熊證街貨數據，牛證重貨區處於２２９００

至２３０９９點，當中２３１００點至２３２９９的點的位置有新增頗多街貨量；個股方面，騰

訊（００７００）的牛證街貨比例為８７％，阿里巴巴（０９９８８）則更見８９％，反映散戶

好友仍未死心。參考以上數據，或成恒指短線繼續向下殺的誘因之一。

然而，近期中概股續受內地恐慌性拋售，事緣美國證交會（ＳＥＣ）上周五（３日）通過修

訂《外國公司問責法》，傳內地禁止協議控制（ＶＩＥ）架構企業赴境外上市，市場憂慮中概股

退市，且估值貶值，外資自然爭相沽貨。然而，筆者認為中概股急瀉外資亦深受其害，尤其美資

持有大量相關股份，若情況持續，猶如自殘。再者，若事情屬實，意味美國金融服務生意大幅減

少，當地利益集團亦不樂見，料上述問題終須了斷。雖然上述政策及傳聞或在一段時間內繼續拖

累市場氣氛，惟可視為長線部署科技股機會。（ｋｓ）

