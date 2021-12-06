【國際要聞】昂山素姬煽動叛亂罪名成立，判監４年

《經濟通通訊社６日專訊》《法新社》引述緬甸軍政府發言人稱，首都內比都法院周一判決

前資政兼外長昂山素姬煽動叛亂，和違反新冠防疫措施２項罪名成立，入獄４年。

７６歲的昂山在今年２月的軍事政變中被捕，並被軍政府羅列１２項控罪，其他罪名包括洩

露國家機密、競選舞弊等，周一是她首次受審。軍政府為鎮壓昂山支持者，在過去數月殺害逾

１３００名示威者，拘捕逾萬人，受到東盟譴責。（ｊｆ）





