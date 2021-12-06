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06/12/2021 18:27

《台股攻略－黃振宇》資金重投航運股，台股微跌９點

　　《台股攻略》變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ依然肆虐全球，引發各國股市震盪。台股台積電受壓
，早段大市一度跌過百點，幸有元宇宙概念、航運及傳統產業板塊走強，帶動指數終場微跌９點
，收１７６８８點，成交金額為２９５３﹒３３億元（新台幣．下同）。
　　電子三雄的鴻海１１月總收入重上６０００億元，按月增１２﹒９％，刺激股價升１﹒４％
，收１０６﹒５元；聯發科升２﹒４％，以１０８５元高收；台積電則跌１％，收６００元。其
他電子權值股的友達、大立光及聯詠升超過１％；日月光投控、國巨及矽力─ＫＹ則跌超過１％
。市場看好歐洲、美洲、亞洲及大洋洲的航線，料航運第四季營運轉好，資金重投航運股，貨櫃
三雄同步上揚，萬海升超過７％，收１７６﹒５元；長榮升５﹒６％，收１４１元；陽明升
３﹒７％，收１２５﹒５元。散裝航運的裕民、榮運、新興、中航及台航均升２﹒２％至
４﹒３％，宅配通則跌１﹒２％。傅統產業逆市造好，水泥股普遍上升，台泥升１﹒９％，東泥
升１﹒３％，亞泥及嘉泥均升近１％。玻璃股的冠軍升超過３％，台玻及和成升超過１％，中釉
及凱撒衛分別升０﹒７％及０﹒３％。橡膠股的台橡升超過３％，正新升２﹒４％，建大及國際
中橡升近１％。ＬＥＤ封裝廠受惠元宇宙產業鏈商機，華興、鼎元、立碁及智晶漲停，光鼎升
５﹒９％，光鋐升４﹒７％，宏齊、佰鴻及光磊升超過２％。電子零組件代理商的至上受惠客戶
訂單回溫，至上今日公布１１月總收入２１４﹒８１億元，按月增７３﹒１６％，創下歷史新高
。宏達電受惠首款沉浸式體驗的ＶＲ眼鏡「ＨＴＣ　ＶＩＶＥ　Ｆｌｏｗ」上市，其公布的１１
月總收入回升至４﹒６３億元，按月增３２﹒４２％。力積電今天以每股４９﹒９元掛牌上市，
漲逾五成，其董事長黃崇仁強調，力積電將會成為全球第五大晶圓代工廠。
　　對比美股，雖然台股跌幅較細，但Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒仍存在未知因素，投資者短期須
注重風險，宜減低投資注碼。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃
振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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