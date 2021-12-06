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06/12/2021 09:12

【虛幣世界】加密貨幣市周六曾洗倉，比特幣曾低見四萬二

　　《經濟通通訊社記者李皆穎６日報道》加密貨幣市場於上周六（４日）曾出現洗倉，比特幣
更一度大跌並低見四萬二關口，隨後迅速跌幅收窄，由於變種病毒ｏｍｉｃｒｏｎ於美國有擴散
跡象，投資新恐慌情緒令到所有投資產品幾乎都錄得下挫。不過，這次急挫則惹來投資者「逢低
必買」（ＢＵＹ　ＴＨＥ　ＤＩＰ），其中包括「比特幣大國」薩爾瓦多。
　　知名分析師　ＰｌａｎＢ　表示，在自己推特上發布了有關比特幣的預測，表示比特幣由
２０１７年起每次破頂前，都會出現回調，強調加密貨幣市場仍屬牛是。早前Ｐｌａｎ　Ｂ預測
多次失準，在這輪下跌前仍強調比特幣的ＲＳＩ指標看起來仍然強勁。
　　虛擬貨幣價格普遍下挫，據經濟通據數顯示，比特幣現報４８７３８﹒４７元（美元．下同
），跌１﹒３３％（２４小時比較．下同）；以太幣現報４１２６﹒３５元，跌１﹒６７％；艾
達幣報１﹒３３元，跌２﹒９８％；瑞波幣報０﹒７８元，跌２﹒８５％。

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