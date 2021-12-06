《談國論企－黎偉成》中國須研法反擊美資料惡戰

《談國論企》多間中資企業於２０２１年１２月初，考慮甚至正式啟動在紐約證券交易所退

市程序

，乃受美國證券交易委員會ＳＥＣ出台特別是有意針對中企等外國企業得披露「是否由政府實體

擁有或控制」等信息新困。建議中國由國務院統籌、組織各層面的內與外力量，就美帝對華企業

自淺入深、由少至多的全面攬炒和封殺，作出狠狠反擊的政策和相關舉措，因口頭的反對甚或強

烈譴責，對厚顏無恥者已起不到任何作用。



＊拜登持續圍者更添特朗普攬炒惡相畢呈＊



我對中企擬群體作紐約退市之舉的看法，重點有：（一）此為美國早有預謀全方位攬炒中國

的持續性劣舉，因（１）美國證交會於２０２１年１２月２日發布的新規定，而（２）這是根據

美國國會於２０２０年１２月通過《外國公司問責法案（ＨＦＣＡＡ）》作出之規，要注意：立

法之時為特朗普掌權末期時代

，拜登仍要就此法推出其「對頭者」之法，反映出美國共和黨和民主黨對中國的「情懷」是一致

的。尤其是特朗普由入主白宮初期還假惺惺的對華作「親善」訪問，到後期才揭破虛目，對中國

單方採取輸美商品加徵關稅、制裁中企等許許多多攬炒劣行；到拜登，更只是隨口說幾句要和中

國「合作」，實際是圍堵加攬炒，變本加厲。拜登是奧巴馬「重返亞洲」時代的其中重要策劃和

執行者，現時更是加上特朗普的攬炒中國政策，其狠且毒，自是不言而喻。惡相畢呈！

至於（二）美國證監會的新規定，要求「在美國證券交易所上市的外國企業，必須披露是否

由政府實體擁有或控制」，並要「提供審計證據等信息」，否則「可能會被除牌」，最不公平、

不公正之處當然是此規所要披露「政府實體擁有或控制」資料，只限於（Ｉ）「外國企業」，有

十分嚴重的選擇性和針對性。誰都會聯想到，新規乃劍指中資企業，理由為此一做法的效果是：

不用刺探了，直接強搶要「按規」乖乖地向美國佬提供審計證據等信息。

要嚴正指出者，為（ＩＩ）為甚麼此規所要向美國證交所要強制性提供的信息，不包括「美

國企業」？我不知道，美國上市公司是否在掛牌之後，會向美國ＳＥＣ提供是否屬「政府實體擁

有或控制」和相關的審計證據等信息，而美國有相當不少公司企業與其政府有千絲萬縷的關係，

特別是波音、洛歇等飛機製造商早為人知為美國政府研發和製造戰機，會向美國證交所甚至向全

美國、全世界披露相關資料嗎？

最重要之處，乃（三）近代史的問題。誰都知道：中國政治、經濟等社會基本結構的基本和

發展歷程，特別是（ｉ）企業的國有化，乃中華大地於過去數以百年的近代，經受滿清之「八國

聯軍」為主外侮、日本軍國主義者之「搶光、殺光、燒光」之「三光政策」侵華和內戰，到中華

人民共和國於１９４９年１０月１日成立時已處「百廢待興」甚至「一窮二白」的劣境，故中共

得採取國有化的政策把所有資源集中發展，是為最優良的決策和做法，並可以到今天已成為世界

第二大經濟體系便可見一斑。



＊可考慮要全體中企退出紐約股市作雙殘＊



正正因為（ｉｉ）要國有化的集中力量發展，國有企業自然扮演相當、相當重大的角色，特

別是鄧小平在１９８０年推行的改革開放政策，把中國的經濟甚至政治等各方面逐步有序地放開

發展，而國有經濟亦發展成為多元化的混合體，始有今天極之優秀的成果，更使美國引以為恨。

由是美國ＳＥＣ推出的新規，旨在「確保在美國上市的外國企業，特別是中國企業遵守美國

的規定」，為甚麼特別是指出中企？中企在美上市不遵守上市規則嗎？中企在美上市前無此惡例

，可見美帝狼子之心，彰彰明甚。

中國當然要對美帝狠狠作出懲罰性的反擊，重點有（１）對主要制定所有對華劣法和相關執

行者，作出制裁。（２）立法與美國ＳＥＣ新規要求披露資料相若的指引，當然是如美方一樣有

高度針對性的要對若干與美國政府有密切關係的美國巨企，否則從他途購買相關產品；世界經濟

在惡疫侵襲幾兩年續陷低迷劣境，哪一個國家有錢買美國貴貨？

更重要的是（３）要所有在美上市的中企，全體退出紐約股市，此為雙殘之策，卻不可不做

，因這是國家尊嚴和利益之所在；同時還要在國際社會上狠狠地痛批美帝國霸權主義者的雙重標

準﹗《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠

ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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