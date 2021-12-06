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即市新聞

06/12/2021 09:26

《異動股》市場憂中概股在美除牌，阿里開瀉８％，百度挫６％

　　《經濟通通訊社６日專訊》阿里（０９９８８）現價跌７﹒９６％，報１０９﹒９元，該股
成交約１３１５萬股，涉資１５﹒３１億元，盤中最低見１０９﹒９元，創上市新低。
　　中概股普遍開挫。百度跌５﹒５９％報１３５元；理想汽車（０２０１５）跌１４﹒９８％
，報１１５﹒２元；京東集團（０９６１８）跌３﹒６７％，報３０９﹒８元；嗶哩嗶哩
（０９６２６）跌３﹒８７％，報４３２﹒６元
　　近日美國證監會（ＳＥＣ）公布了《外國公司問責法》實施細則，滴滴出行宣布啟動自美退
市工作，引發市場關注，中證監新聞發言人表示，注意到了這些情況，中國證監會和相關監管部
門始終對企業選擇境外上市地持開放態度，充分尊重企業依法合規自主選擇上市地。近期，個別
媒體報道中國監管部門將禁止協議控制（ＶＩＥ）架構企業赴境外上市，推動在美上市中國企業
退市，這完全是誤解誤讀。據了解，一些境內企業正在積極與境內外監管機構溝通，推進赴美上
市事宜。
　　現時，恒生指數報２３４２０，跌３４６點或跌１﹒４６％，主板成交１４５﹒９８億元。
國企指數報８３３０，跌１２４點或跌１﹒４８％。恒生科技指數報５７７３，跌１５１點或跌
２﹒５６％。
　　即月期指新報２３４５９，跌３２６點，高水３９點。即月國指期貨報８３５４，跌１１９
點，高水２３點。即月科指期貨新報５７５９，跌１６９點，低水１５點。
　
　
　　　　　　　　　　　表列相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里（０９９８８）　　　１０９﹒９元　　跌７﹒９６％
　　理想汽車（０２０１５）　１１５﹒２元　跌１４﹒９８％
　　京東集團（０９６１８）　３０９﹒８元　　跌３﹒６７％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　４３２﹒６元　　跌３﹒８７％
　　百度（０９８８８）　　　　１３５元　　　跌５﹒５９％
　　網易（０９９９９）　　　１６０﹒３元　　跌５﹒２６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｋｓ）

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