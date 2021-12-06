《異動股》市場憂中概股在美除牌，阿里開瀉８％，百度挫６％

《經濟通通訊社６日專訊》阿里（０９９８８）現價跌７﹒９６％，報１０９﹒９元，該股

成交約１３１５萬股，涉資１５﹒３１億元，盤中最低見１０９﹒９元，創上市新低。

中概股普遍開挫。百度跌５﹒５９％報１３５元；理想汽車（０２０１５）跌１４﹒９８％

，報１１５﹒２元；京東集團（０９６１８）跌３﹒６７％，報３０９﹒８元；嗶哩嗶哩

（０９６２６）跌３﹒８７％，報４３２﹒６元

近日美國證監會（ＳＥＣ）公布了《外國公司問責法》實施細則，滴滴出行宣布啟動自美退

市工作，引發市場關注，中證監新聞發言人表示，注意到了這些情況，中國證監會和相關監管部

門始終對企業選擇境外上市地持開放態度，充分尊重企業依法合規自主選擇上市地。近期，個別

媒體報道中國監管部門將禁止協議控制（ＶＩＥ）架構企業赴境外上市，推動在美上市中國企業

退市，這完全是誤解誤讀。據了解，一些境內企業正在積極與境內外監管機構溝通，推進赴美上

市事宜。

現時，恒生指數報２３４２０，跌３４６點或跌１﹒４６％，主板成交１４５﹒９８億元。

國企指數報８３３０，跌１２４點或跌１﹒４８％。恒生科技指數報５７７３，跌１５１點或跌

２﹒５６％。

即月期指新報２３４５９，跌３２６點，高水３９點。即月國指期貨報８３５４，跌１１９

點，高水２３點。即月科指期貨新報５７５９，跌１６９點，低水１５點。





表列相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） １０９﹒９元 跌７﹒９６％

理想汽車（０２０１５） １１５﹒２元 跌１４﹒９８％

京東集團（０９６１８） ３０９﹒８元 跌３﹒６７％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ４３２﹒６元 跌３﹒８７％

百度（０９８８８） １３５元 跌５﹒５９％

網易（０９９９９） １６０﹒３元 跌５﹒２６％

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（ｋｓ）

