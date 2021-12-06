【政策風向】政治局：明年穩健幣策要靈活適度，積極財策要提效能

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》中共中央政治局召開會議，分析研究

２０２２年經濟工作；聽取中央紀委國家監委工作匯報，研究部署２０２２年黨風廉政建設和反

腐敗工作；審議《中國共產黨紀律檢查委員會工作條例》。中共中央總書記習近平主持會議。

會議強調，明年經濟工作要穩字當頭、穩中求進。宏觀政策要穩健有效，繼續實施積極的財

政政策和穩健的貨幣政策。積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續。穩健的貨幣政

策要靈活適度，保持流動性合理充裕。實施好擴大內需戰略，促進消費持續恢復，積極擴大有效

投資，增強發展內生動力。微觀政策要激發市場主體活力。要強化知識產權保護。結構政策要著

力暢通國民經濟循環，提升製造業核心競爭力，增強供應鏈韌性。



＊促進房地產業健康發展和良性循環＊



會議指出，要推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，促進

房地產業健康發展和良性循環。科技政策要加快落地，繼續抓好關鍵核心技術攻關，強化國家戰

略科技力量，強化企業創新主體地位，實現科技、產業、金融良性循環。改革開放政策要增強發

展動力，有效推進區域重大戰略和區域協調發展戰略，抓好要素市場化配置綜合改革試點，擴大

高水平對外開放。社會政策要兜住民生底線，落實好就業優先政策，推動新的生育政策落地見效

，推進基本養老保險全國統籌，健全常住地提供基本公共服務制度。

與此同時，堅持「外防輸入、內防反彈」，科學精准扎實做好疫情防控工作。統籌安排煤電

油氣運保障供應，確保老百姓溫暖過冬。要保障農民工工資發放。要做好北京冬奧會、冬殘奧會

籌辦工作，確保辦成一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會。



＊明年１月１８日至２０日召開中央紀律檢查委員會會議＊



會議強調，堅持全面從嚴治黨戰略方針，堅定不移將黨風廉政建設和反腐敗鬥爭進行到底，

持續深化不敢腐、不能腐、不想腐一體推進，懲治震懾、制度約束、提高覺悟一體發力，努力取

得更多制度性成果和更大治理成效，加強紀檢監察機關規範化、法治化、正規化建設，更好發揮

監督保障執行、促進完善發展作用。

此前，習近平總書記主持召開中央政治局常委會會議，聽取中央紀委國家監委２０２１年工

作情況和十九屆中央紀律檢查委員會第六次全體會議準備情況匯報。會議同意明年１月１８日至

２０日召開十九屆中央紀律檢查委員會第六次全體會議。

