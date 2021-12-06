《午市前瞻》港股有一定抗跌力，恒指料兩萬三有支持

《經濟通通訊社６日專訊》恒生指數半日收市報２３４６６，跌３００點或１﹒２６％，主

板成交９９１﹒４億元。恒生中國企業指數報８３２３，跌１３１點或１﹒５６％。恒生科技指

數報５７６３，跌１６２點或２﹒７４％。



＊曾永堅：染藍股只隨市況回落，對股價短期影響有限＊



隔晚美股下跌，港股今天低開。圓通環球證券行政總裁曾永堅向《經濟通通訊社》表示，變

種新冠病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ為市況增添不明朗因素，市場亦預期聯儲局加快退市及加息步伐，令

美股處於波動調整階段。此外，中概股受中美角力影響，即使中證監澄清推動在美中企退市是誤

解，但單方面澄清相信未能緩和局勢，中概股在兩地上市表現不佳，港股難免受拖累。不過曾永

堅認為，目前港股估值平，技術走勢亦屬超賣狀況，某程度反映港股已有一定抗跌力，料短期支

持位在２３０００點，上望阻力可留意２４５００點。

京東（０９６１８）、網易（０９９９９）、潤啤（００２９１）及新奧能源

（０２６８８）正式納入為恒指成份股，惟四隻「染藍股」早段受挫，京東及網易更曾跌逾４％

。曾永堅表示，市場已有足夠時間部署染藍消息，今天四隻股票早段齊跌，只是跟隨大市回落，

相信對股價短期影響有限。他續指，市場將更關注新染藍股未來受國策的影響及公司盈利能力，

當中京東在監管方面影響較小，市盈率亦只得１５倍，可作中長線部署，建議於３０２元買入，

初步目標３４０元。（ｅｒ）

