《娥姐錦囊－張賽娥》貴賓廳收入勢縮，澳門賭收短期難復舊觀

《娥姐錦囊》澳門司警近日拘捕太陽城集團（０１３８３）主席周焯華等１１人，指他們涉

嫌利用網路進行非法賭博及清洗黑錢。其後，澳門太陽城集團決定全線暫停貴賓廳運作。據報內

地檢察機關文件揭示，除了太陽城外，幾個主要澳門賭廳亦受查，反映貴賓廳業務將受影響，預

計即使通關後，澳門賭收短期內將難復舊觀，至於賭收高峰是否已經過去，則仍有待觀察。

內地當局執法後，預料澳門博彩中介人將轉趨低調，由於貴賓廳收入遠高於大廳，相信整體

賭場生意也會受影響。今次事件除了是內地嚴密監管行動的延續，提醒中介人守法外，亦預示暴

利收入不再，所有從壟斷和監管灰色地帶而來的暴利，將不會持久。

澳門賭收現已回復至疫前４０－５０％的水平，雖然通關後，賭場大堂收入增長將因積存需

求釋放而大幅反彈，但貴賓廳業務受制，將令博企整體生意，難以在短期內回復疫前的水平。至

於日後能否重返往日高位，則要視乎新建設和新發展情況。

澳門政府深明單一經濟結構的脆弱性，近期致力推動經濟適度多元發展，但除了文化產業和

家庭娛樂外，澳門在金融及科創等領域，在鄰近地區強敵當前下，實難以突圍。

濠賭股經過近期一輪調整後，股價已變得吸引，但後市是否值得投資，還看內地政策、賭牌

重續及博企新招，能否支持業務增長。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。



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