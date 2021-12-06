【恒大困局】苦撐多時終現違約，政府派工作組，恒大插逾一成

《經濟通通訊社６日專訊》中國恒大（０３３３３）近日雖見積極撲水還債，主席許家印甚

至出售個人資產，但恒大債務超過３０００億美元，苦苦支撐多時終現實質違約，恒大考慮制定

境外重組方案，廣東省政府上周五（３日）緊急約談許家印，並向恒大派出工作組，督促推進企

業風險處置工作，人行、中證監、銀保監也連夜發聲，指恒大出現風險主要源於盲目擴張，屬個

別個案，對市場和金融業影響可控，將維護房地產市場的平穩健康發展。恒大半日急跌逾一成，

另邊廂，受人行等大派定心丸，或會放寬房貸政策刺激，部分龍頭內房股逆市上升。



＊遭追還２﹒６億美元擬制定境外重組方案，粵政府約談許家印＊



恒大上周五發布未能履行一筆２﹒６億美元債項的償還義務公告後，廣東省政府當晚立即約

談許家印，並應恒大地產集團請求派出工作組，督促推進企業風險處置工作，督促切實加強內控

管理，維護正常經營。住房和城鄉建設部表示，廣東省人民政府向恒大派出工作組，有利於化解

恒大風險，保證交樓及保護購房者合法權益。

另恒大公布，考慮制定境外重組方案，指在其未能履行擔保或其他財務責任情況下，可能導

致債權人要求債務加速到期。集團又指，自９月以來，與財務顧問和法律顧問評估資本架構及流

動性情況，探索所有可行方案，並與境外債權人保持持續溝通。鑑於目前的流動性情況，集團不

確定是否擁有充足資金繼續履行財務責任，會統籌考慮整體財務狀況，秉承公平性、法制化原則

，積極與境外債權人溝通，為所有利益相關方制定可行的境外重組方案。



＊人行銀保監中證監指屬個案 維護行業平穩健康發展＊



在恒大公告發出兩小時後，人民銀行、銀保監、中證監就作出回應。人行稱，恒大集團出現

風險主要源於自身經營不善、盲目擴張，但境外美元債市場是高度市場化的，投資人較為成熟、

甄別能力較強，對於相關問題的處理也有清晰的法律規定和程序，短期個別房企出現風險，不會

影響中長期市場的正常融資功能。近期境內房地產銷售、購地、融資等行為已逐步回歸常態，一

些中資房企開始回購境外債券，部分投資人也開始買入中資房企美元債券。有關部門將繼續保持

與境外市場相關監管部門的溝通，敦促境外發債企業及其股東妥善處理好自身的債務問題。對於

企業匯出資金償付及回購境外債券的，有關部門將在現行政策框架下提供支持和便利。另人行對

廣東省政府同意向恒大派出工作組表示支持，將繼續配合相關部門和地方政府，做好風險化解工

作，維護房地產市場的平穩健康發展，維護住房消費者合法權益。

銀保監表示，恒大集團對一筆境外債券未能履行擔保義務，是市場經濟中的個案現象，相信

境內外監管部門會依法公平公正地處理相關事宜。而恒大全部債務中金融債務佔比約三分之一，

結構比較分散，其金融投資數額很小，因此不會對中國銀行業保險業的正常運行造成任何負面影

響。銀保監將指導銀行保險機構做好對房地產和建築業的金融服務，現階段要根據各地不同情況

，重點滿足首套房、改善性住房按揭需求，合理發放房地產開發貸款、併購貸款，加大保障性租

賃住房支持力度，促進房地產行業和市場平穩健康發展。

中證監則表示，恒大集團經營管理不善、盲目多元化擴張，最終導致風險爆發，屬於個案風

險，當前中國房地產行業總體保持健康發展，目前Ａ股市場運行總體平穩，交易所債券市場違約

率保持在１％左右的較低水平，涉房上市公司、債券發行人經營財務指標總體健康，恒大事件對

資本市場穩定運行的外溢影響可控。中證監將繼續保持市場融資功能的有效發揮，支持房地產企

業合理正常融資，促進資本市場和房地產市場平穩健康發展。



＊同策研究院：若項目處置後仍資不抵債，恒大大概率破產＊



同策研究院研究總監宋紅衛指，從政府角度來看，一定會防止恒大這類惡性風險事件的發生

，防止風險向其他房企和行業蔓延，預計後續政府會推動有實力的企業接盤恒大項目，但接盤的

過程中企業也會挑選，還有可能打低折扣去接，因此融資額度能不能償還債務還存在很大問號。

從最壞打算來看，若項目處置後仍然是資不抵債，股東不樂意將所有資產償還企業債務的話，未

來恒大破產重整可能是大概率事件。瑞銀中國首席經濟學家汪濤指，政府的首要目的是確保住房

項目的交付、保障購房者合法權益，因此廣東省政府力圖協調供應商、建築公司、債務人和購房

者，推動恒大順利重組，從而保護各方利益，維護社會穩定。另外，未來可能進一步放鬆房貸和

開發貸限制，放鬆開發商資本市場融資限制，調整土地出讓政策，以及加快公租房建設等。



＊大摩：監管快速回應反映已作好準備，內房行業吸引＊



摩根士丹利發表研究報告指，中國三大監管機構快速而具支持性的回應反映當局已準備好應

付有關局面，認為情況相對可控，給予內房行業「吸引」評級。由於中國監管層和地方政府有經

驗及機制應對個別企業違約所帶來的系統性風險；債務重組的工作將於上市公司層面上完成，而

監管和地方政府將支持房地產項目有序恢復營運，故認為恒大事件影響可控。另就銀保監表示將

重點滿足首套房、改善性住房按揭需求，合理發放房地產開發貸款、併購貸款，大摩指在過去

１０年間，中國當局只有兩次明確表明支持房地產行業，分別在２０１４及２０１５年，兩次言

論在２０１４至１６年期間均帶來顯著的信貸放寬。大摩預計，當局將出台一些反周期政策以支

持房地產行業，包括房地產稅的試行將較市場預期的溫和，料稅率較低或推遲出台時間。

瑞銀亦指，監管機構對發展商債券發行和併購貸款的支持立場對內房行業有利，因為這令陷

入困境的發展商向同行出售資產以解決其流動性問題，並希望提振債券投資者信心，恢復債券發

行，然而併購進行盡職調查仍然需時，內房未來幾個月可能面對債券到期的流動性問題。

恒大半日跌１２﹒４４％收報１﹒９７元再創新低，成交３﹒２６億元。另部分內房股造好

，中海外（００６８８）半日升０﹒３２％收報１８﹒７６元，碧桂園（０２００７）升

３﹒６８％報７﹒３２元，華潤置地（０１１０９）升１﹒６４％報３４元。



撰文：經濟通市場組、採訪組、中國組 整理：李崇偉

