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06/12/2021 17:51

【北水炒Ｄ乜】淨流入４６﹒８億人幣，買美團沽金斯瑞

　　《經濟通通訊社６日專訊》恒指低開３４６點，報２３４２０點。最高跌１３８點報
２３６２８點，最低跌４５１點報２３３１４點。恒指收報２３３４９點，跌４１７點或
１﹒７６％。
　　按額度計算，北水全日淨流入４６﹒８億元人民幣，增加５﹒４％。美團（０３６９０）、
快手（０１０２４）、華潤電力（００８３６）；淨賣出最多的依次是金斯瑞生物科技
（０１５４８）、藥明生物（０２２６９）、工商銀行（０１３９８）。
　　主板成交１７００﹒２億元增加２﹒５％。其中港股通成交３９６﹒８億元，佔總成交
２３﹒３％。

＊滴滴美退市，港科網股受壓＊

　　美國證監會（ＳＥＣ）確定實施２０２０年已通過的《外國公司問責法（ＨＦＣＡＡ）》，
美國上市的外國公司若不遵守美國監管機構的訊息披露要求，可能會被除牌。中國網約車巨頭滴
滴出行終於宣布將從美國退市，並將轉至香港交易所上市。分析料，外國公司問責法、滴滴除牌
夾擊下，中概股回流香港上市勢再升溫，市場擔心美國上市的中概股有退市風險。
　　美團跌３﹒６５％報２３２﹒４元，北水淨買入９﹒３億元。快手跌２﹒４％報７９﹒３元
，北水淨買入８﹒７億元。華潤電力跌１﹒７７％報２２﹒２５元，北水淨買入３﹒６億元。金
斯瑞生物科技跌８﹒２９％報３５﹒９５元，北水淨賣出２﹒６億元。藥明生物跌７﹒０７％報
９５﹒９元，北水淨賣出２﹒４億元。工商銀行升０﹒９２％報４﹒４元，北水淨賣出１﹒３億
元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　　９﹒３１
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　　８﹒６９
　　華潤電力　（００８３６）　　　　　　３﹒５８
　　小米集團　（０１８１０）　　　　　　１﹒６６
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　　１﹒５９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　沽出最多港股
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金斯瑞生物科技　（０１５４８）　　　　　－２﹒６４
　　藥明生物　　　　（０２２６９）　　　　　－２﹒４４
　　工商銀行　　　　（０１３９８）　　　　　－１﹒２６
　　吉利汽車　　　　（００１７５）　　　　　－１﹒１５
　　舜宇光學科技　　（０２３８２）　　　　　－０﹒６４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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