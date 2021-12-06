【北水炒Ｄ乜】淨流入４６﹒８億人幣，買美團沽金斯瑞

《經濟通通訊社６日專訊》恒指低開３４６點，報２３４２０點。最高跌１３８點報

２３６２８點，最低跌４５１點報２３３１４點。恒指收報２３３４９點，跌４１７點或

１﹒７６％。

按額度計算，北水全日淨流入４６﹒８億元人民幣，增加５﹒４％。美團（０３６９０）、

快手（０１０２４）、華潤電力（００８３６）；淨賣出最多的依次是金斯瑞生物科技

（０１５４８）、藥明生物（０２２６９）、工商銀行（０１３９８）。

主板成交１７００﹒２億元增加２﹒５％。其中港股通成交３９６﹒８億元，佔總成交

２３﹒３％。



＊滴滴美退市，港科網股受壓＊



美國證監會（ＳＥＣ）確定實施２０２０年已通過的《外國公司問責法（ＨＦＣＡＡ）》，

美國上市的外國公司若不遵守美國監管機構的訊息披露要求，可能會被除牌。中國網約車巨頭滴

滴出行終於宣布將從美國退市，並將轉至香港交易所上市。分析料，外國公司問責法、滴滴除牌

夾擊下，中概股回流香港上市勢再升溫，市場擔心美國上市的中概股有退市風險。

美團跌３﹒６５％報２３２﹒４元，北水淨買入９﹒３億元。快手跌２﹒４％報７９﹒３元

，北水淨買入８﹒７億元。華潤電力跌１﹒７７％報２２﹒２５元，北水淨買入３﹒６億元。金

斯瑞生物科技跌８﹒２９％報３５﹒９５元，北水淨賣出２﹒６億元。藥明生物跌７﹒０７％報

９５﹒９元，北水淨賣出２﹒４億元。工商銀行升０﹒９２％報４﹒４元，北水淨賣出１﹒３億

元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） ９﹒３１

快手 （０１０２４） ８﹒６９

華潤電力 （００８３６） ３﹒５８

小米集團 （０１８１０） １﹒６６

騰訊控股 （００７００） １﹒５９

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沽出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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金斯瑞生物科技 （０１５４８） －２﹒６４

藥明生物 （０２２６９） －２﹒４４

工商銀行 （０１３９８） －１﹒２６

吉利汽車 （００１７５） －１﹒１５

舜宇光學科技 （０２３８２） －０﹒６４

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