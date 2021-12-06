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即市新聞

06/12/2021 15:37

《美元走勢－羅明立》美元兌日圓重上１１４才較為安全

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１３﹒０４　１１３﹒０７　１１２﹒８５
　　歐元╱美元　１﹒１２８４　１﹒１３０４　１﹒１２８１
　　英鎊╱美元　１﹒３２２８　１﹒３２４０　１﹒３２２６
　　美元╱瑞郎　０﹒９２１１　０﹒９２１３　０﹒９１８５
　　美元╱港元　７﹒７９７１　７﹒７９８３　７﹒７９４８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》上周美匯指數在９６﹒００╱５０之間反覆波動，新型變種病毒
Ｏｍｉｃｒｏｎ在全球多國傳播，美國境內亦發現多宗個案，美股普遍受壓。美國勞工部公布
１１月美國非農就業職位增加２１萬個，遠低於預期的５５萬，失業率則降至４﹒２％，為
２０２０年２月以來的最低；時薪按年增長４﹒８％，略低過預期。非農增長令人失望，但相信
不會影響美聯儲加快收水的態度。美元反覆靠穩。
　　歐元低位徘徊，反彈乏力，繼續受制於２０天平均線，初步阻力位於１﹒１３３０，下一阻
力位於１﹒１３７０╱１﹒１４００，仍然以高沽為合。美元兌日圓連續多日在１１２﹒５０附
近找到支持，但反彈無法持續，１１３﹒５０以上現阻力，１０天及２０天線在１１３﹒７０╱
９０附近，重上１１４才較為安全，失守１１２﹒５０可能要下試１１１﹒７０╱１１２﹒００

　　　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒１３３０　１﹒１２００　１﹒１３８５
　　美元兌日圓　沽出日圓　１１２﹒７０　１１３﹒９０　１１２﹒４５
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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