《美元走勢－羅明立》美元兌日圓重上１１４才較為安全

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１３﹒０４ １１３﹒０７ １１２﹒８５

歐元╱美元 １﹒１２８４ １﹒１３０４ １﹒１２８１

英鎊╱美元 １﹒３２２８ １﹒３２４０ １﹒３２２６

美元╱瑞郎 ０﹒９２１１ ０﹒９２１３ ０﹒９１８５

美元╱港元 ７﹒７９７１ ７﹒７９８３ ７﹒７９４８

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《美元走勢》上周美匯指數在９６﹒００╱５０之間反覆波動，新型變種病毒

Ｏｍｉｃｒｏｎ在全球多國傳播，美國境內亦發現多宗個案，美股普遍受壓。美國勞工部公布

１１月美國非農就業職位增加２１萬個，遠低於預期的５５萬，失業率則降至４﹒２％，為

２０２０年２月以來的最低；時薪按年增長４﹒８％，略低過預期。非農增長令人失望，但相信

不會影響美聯儲加快收水的態度。美元反覆靠穩。

歐元低位徘徊，反彈乏力，繼續受制於２０天平均線，初步阻力位於１﹒１３３０，下一阻

力位於１﹒１３７０╱１﹒１４００，仍然以高沽為合。美元兌日圓連續多日在１１２﹒５０附

近找到支持，但反彈無法持續，１１３﹒５０以上現阻力，１０天及２０天線在１１３﹒７０╱

９０附近，重上１１４才較為安全，失守１１２﹒５０可能要下試１１１﹒７０╱１１２﹒００

。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１３３０ １﹒１２００ １﹒１３８５

美元兌日圓 沽出日圓 １１２﹒７０ １１３﹒９０ １１２﹒４５

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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