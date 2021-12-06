建銀國際料明年恒指波動區間在２２０００－２８６００點

《經濟通通訊社６日專訊》建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利表示，

２０２１年港股遭遇估值和盈利雙煞，恒指預測市盈率目前在１２倍左右，下行空間已十分有限

，明年上半年將有望迎來估值修復窗口，而盈利可能在明年中見底，預計全年恒指波動區間在

２２０００－２８６００點；國指波動區間７６００－１０５００點；科指波動區間５８００－

７５００點。

趙文利提到明年十大焦點股，當中包括騰訊（００７００）、招商銀行（０３９６８）、長

城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）、藥明生物（０２２６９）、安踏體育

（０２０２０）、舜宇光學（０２３８２）、龍湖集團（００９６０）、龍源電力

（００９１６）、華虹半導體（０１３４７）及敏實集團（００４２５）。

趙文利預期，恒指預測盈利２０２１年按年增速只有２﹒２％，國指和科指盈利預測則各下

跌１９﹒５％及３６﹒４％，明顯低於Ａ股、美股、ＭＳＣＩ歐洲及新興市場等指數；２０２２

年恒指、國指和科指盈利預測增長改善至雙位數，或跑贏ＭＳＣＩ新興與歐洲及部份美股指數等

。



＊明年春季逆周期調節政策有望加快出台和落實＊



趙文利表示，明年上半年，全球經濟類滯脹特徵或繼續強化。相比之下，中國經濟面臨的短

期經濟下行風險多於通脹壓力，宏觀政策更具自主性，跨周期設計的財政貨幣政策有適度發力和

放鬆空間。今年底中央經濟工作會議之後，明年春季逆周期調節政策有望加快出台和落實。

趙文利續指，中共二十大召開，將為新時期中國經濟高質量發展營造更好的政策環境，新發

展格局下政策能見度不斷提升。反壟斷市場監管進入常態化階段，監管政策對有關行業的邊際影

響將會減弱。

至於香港本地因素，他認為，立法會和特首換屆選舉結束後，香港本地政治經濟環境有望進

一步改善，更好融入國家發展大局並開啟經濟發展新階段。上半年大概率恢復有規模通關，回歸

２５周年之際，惠港政策利好可期。（ｃｗ）

