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即市新聞

06/12/2021 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２３３６５點，升３３點，高水１６點

　　《經濟通通訊社６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３３３２點，無升跌，低水１７點
，最新報２３３６５點，升３３點，高水１６點，合約成交５９６張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報８２７４點，升１點，低水１點，最新報８２８９點，升
１６點，高水１４點，合約成交７８９張。

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