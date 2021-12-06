【夜期時段】即月期指最新報２３３６５點，升３３點，高水１６點

《經濟通通訊社６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３３３２點，無升跌，低水１７點

，最新報２３３６５點，升３３點，高水１６點，合約成交５９６張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８２７４點，升１點，低水１點，最新報８２８９點，升

１６點，高水１４點，合約成交７８９張。

